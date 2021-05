Els micropobles protesten contra els grans parcs d'energia renovable

Unes dues-centres persones es van concentrar ahir al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les macroinstal·lacions d'energies renovables que s'estan projectant arreu de Catalunya i per defensar els micropobles que les «pateixen».

La protesta, convocada per l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Xarxa per la ?Sobirania Energètica, va aplegar una quarantena d'entitats que exigien que es derogui el decret llei 16/2019 perquè, a parer seu, no protegeix el patrimoni natural, cultural i paisatgístic del territori.

«Renovables sí, però així no»

Els concentrats van assegurar que estan a favor de la transició energètica, però «no de la forma que s'està fent ara». «Renovables sí, però així no», van cridar en diverses ocasions, mentre reclamaven un canvi de model que aposti per instal·lacions d'autoconsum i altres estratègies més sostenibles.

Irene González, representant de la Xarxa per la Sobirania Energètica, va explicar que volen «un model energètic més proper al territori i que no estigui com sempre en mans de grans empreses, que fan projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques sense tenir criteris ni ecològics, ni socials, ni ambientals».

Davant d'això, la Xarxa per la Sobirania Energètica sosté que «cal fer un diàleg amb el territori per veure on hi pot haver aquests centres i quin impacte poden tenir en l'entorn i la ciutadania».

La veu dels micropobles

L'alcaldessa d'Ordis (Alt Empordà) i responsable de transició energètica de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Maria Crehuet, va considerar que l'actual model únicament «massifica i es carrega el territori».

«Com que els micropobles gestionem el 30% del territori, ens veiem afectats per una allau de projectes que no respecta ni el terreny agrícola, ni el paisatge, ni res», va criticar.

En aquest mateix sentit ho veia també ?Jaume Pedrós, responsable ?d'energies renovables d'Unió de Pagesos, que assegura que molts projectes es volen posar als seus terrenys, on fins ara han cultivat.

«Nosaltres el que demanem és que cap pagès i cap ramader hagi de deixar la seva explotació per culpa de les renovables», va dir Pedrós.

El vicepresident territorial de l'Associació de Micropobles de Catalunya i també alcalde de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany), Oriol Serrà, va afirmar que «ja no es tracta només de tenir una energia 100% renovable, sinó de canviar un model caduc, un model insostenible».

«Hem d'avançar cap a una transició energètica que sigui ?democràtica, sostenible, justa i participativa que avivi l'autoconsum, les comunitats energètiques i les petites i mitjanes instal·lacions», va dir.