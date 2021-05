Odissea a la pista forestal de Falgons

Un cap de setmana més la lliure mobilitat dels ciutadans per la comarca del Pla de l'Estany s'ha vist alterada per la celebració d'una prova esportiva. Diumenge, durant quatre hores, la carretera GI-624 que enllaça Banyoles amb Sant Miquel de Campmajor i tres carreteres més de la comarca van estar tallades a la circulació de vehicles per tal de poder-se disputar la Half Triathlon de Banyoles, una prova on participaven 360 atletes que van fer 1.900 metres nedant per l'Estany de Banyoles, 80 quilòmetres de cursa ciclista i 21 quilòmetres més de cursa a peu.

En el cas de Sant Miquel de Campmajor, l'organització va habilitar una ruta alternativa per als vehicles que passava per la pista forestal que va de Falgons a Banyoles passant per Pujarnol, a mitja muntanya del massís de Rocacorba. Les intenses pluges dels darrers dies i el consegüent increment de fang a la via van dificultar molt el pas continuat de cotxes durant tot el matí. Els usuaris es mostraven indignats per les condicions que oferia la via alternativa de pas entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Els municipis de la comarca que es van veure afectats pel pas del triatló van ser Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Fontcoberta, Esponellà i Crespià, a part, és clar, de Banyoles, com a municipi organitzador.

Coordinació entre municipis

L'Ajuntament de Banyoles ha consensuat amb els alcaldes dels municipis afectats per les proves esportives introduir mesures per reduir les afectacions. Fa una setmana, els ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Fontcoberta, Esponellà i Sant Miquel de Campmajor van acordar elaborar conjuntament un pla integral per l'organització d'esdeveniments esportius. L'objectiu passa per definir circuits consensuats i repartir les proves en diferents municipis, així com fixar itineraris alternatius per la circulació de vehicles. També es vol millorar la comunicació entre municipis, anticipar la informació als veïns i veïnes del territori i procurar minimitzar-ne els perjudicis a la gent.

Els municipis del pla de l'Estany són molt conscients que la comarca, amb Banyoles al capdavant, forma part d'una destinació de turisme esportiu de primer ordre. Amb més de 40 proves esportives cada any, els negocis obtenen un retorn econòmic considerable amb la presència de nombrosos esportistes i els seus acompanyants, ja que molts d'ells fan estada a la comarca. L'impacte anual del retorn econòmic que genera l'organització de proves esportives al Pla de l'Estany està al voltant de 5 milions d'euros.