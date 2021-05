Salut estén els cribratges amb PCR d'automostra a Tossa, Roses i Lloret de Mar

Salut estén aquesta setmana els cribratges amb PCR d'automostra nasal a Roses (Alt Empordà) i a Tossa de Mar i Lloret (Selva). A cada municipi s'habilitaran espais exteriors per a la recollida i retorn dels kits. A Tossa, on el cribratge començarà demà, qui ho vulgui podrà recollir els tests davant el Casal del Jubilat. A Roses, on els equips es desplaçaran dimecres i dijous, les PCR d'automostra s'entregaran a l'exterior del teatre municipal. El mateix lloc que a Lloret, on els cribratges seran dijous i divendres. Les PCR d'automostra nasal, que van començar la setmana passada a Girona, es dirigeixen a persones d'entre 16 i 60 anys, que no hagin passat la covid-19 en els darrers tres mesos i que no tinguin la pauta de vacunació completada.

Després de començar-les a fer dijous i divendres de la setmana passada en una carpa exterior davant del CUAP Güell, el Departament estén aquesta setmana els cribratges amb PCR d'automostra nasal a l'Alt Empordà i a la Selva. L'objectiu és detectar asimptomàtics de covid-19 i tallar les cadenes de contagi.

Demà, el cribratge es farà a Tossa de Mar. Es podrà recollir el kit per a fer-se la PCR al Casal del Jubilat, entre les deu del matí i les dues de la tarda, i les tres i les sis. A Roses, el cribratge s'ha planifica dimecres al matí (de les nou a les tres de la tarda) i dijous a la tarda (de la una del migdia a les set del vespre). En aquest cas, el punt de recollida i retorn de les mostres serà al Teatre Municipal.

Per últim, a Lloret de Mar els equips mèdics entregaran els kits i recolliran les automostres el dijous i el divendres. L'espai habilitat serà el Teatre Municipal, en horari tant de matí com de tarda (de les deu a les dues, i de les tres a les set).

La PCR es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt on s'ha recollit. El temps màxim des de la presa de la mostra fins la seva entrega és de mitja hora per raons de conservació. El cribratge serà seriat, és a dir, cada participant podrà fer-se una PCR cada quinze dies mentre duri la realització del cribratge en el territori.

En el moment de la recollida del kit, un gestor COVID s'encarregarà de registrar les dades dels participants per fer-ne el seguiment. El kit per a l'autopresa conté una bossa amb tancament hermètic, un escovilló, un tub on s'haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes. El procediment és senzill i l'estoig conté una guia on es detalla pas a pas el procediment a seguir.



Entre 48 i 72 hores

Els participants en el cribratge rebran un SMS amb el resultat de la prova, que també podran consultar a La Meva Salut entre les 48 i 72 hores posteriors des de la seva recollida. Si el resultat és positiu, se'ls contactarà des del Servei de Vigilància Epidemiològica per fer l'estudi de contactes i dictar l'aïllament pertinent.

Aquesta nova iniciativa va començar la setmana passada a la ciutat de Girona, també dirigida al col·lectiu d'entre 16 i 60 anys. L'acció complementa l'estratègia de cribratges poblacionals en centres universitaris, així com la campanya de vacunació, que segueix avançant a la Regió Sanitària.



Criteris epidemiològics

La tria dels territoris on es fan aquests cribratges poblacionals s'ha fet seguint criteris epidemiològics. En el cas de Tossa de Mar, el risc de rebrot se situa a 706,53 i l'Rt a 0,52. El percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques de covid-19 és del 17,07% i en l'ultima setmana s'han confirmat divuit nous contagis.

En relació a Roses, la incidència de la covid-19 també és elevada. El risc de rebrot és de 835,93 i l'Rt d'1,31. En l'última setmana s'han confirmat 68 nous casos, amb un percentatge de positivitat de les proves del 13,7%.

Per últim, a Lloret de Mar el risc de rebrot és de 362,65 i l'Rt se situa a 0,83. L'11,36% de les PCR i tests d'antígens realitzades han fet aflorat positius i s'han detectat 69 casos en la darrera setmana.