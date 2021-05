Sàmper vol un «instrument» del Govern central per mantenir restriccions

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, va assegurar estar convençut que el Govern central habilitarà un «instrument» que permeti a les comunitats autònomes mantenir restriccions per fer front al coronavirus quan finalitzi l'estat d'alarma el proper 9 de maig.

En una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3 aquest dissabte, va afirmar que fins que no hi hagi control de la pandèmia i s'aconsegueixi una immunitat de grup important per la vacunació d'«instruments n'hi ha d'haver, tot i que estiguin al calaix».

«Millor dit, millor que estiguin al calaix. Però els hem de tenir en cas que s'hagin de prendre mesures àgils i ràpides», i va afegir que l'Estat també hauria d'aclarir a partir de quines condicions epidemiològiques es podria començar a aplicar aquest instrument.

Desescalada

El Govern català ha allargat per aquesta setmana les restriccions vigents però a partir del 9 de maig es podran tornar a servir sopars i els parcs d'atraccions reobriran.