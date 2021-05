Sanitat inicia els tràmits per a la venda de tests ràpids de COVID a les farmàcies

El Ministeri de Sanitat ha fet públic a la seva pàgina web l'esborrany d'un reial decret que, si es ratifica -està en audiència pública fins al 13 de maig-, permetria a les farmàcies espanyoles vendre proves ràpides per detectar la covid sense necessitat de recepta mèdica, fet que tant des del gremi com des de diverses comunitats autònomes, com ara Catalunya, feia molt de temps que es reivindicava.

Entrevistat ahir a RAC1, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, es va mostrar sorprès, gairebé incrèdul, amb la notícia, després de tants mesos reclamant-lo sense èxit.

El citat esborrany exposa que, entre les eines per al control de la progressió de la pandèmia, l'ús dels diferents mètodes diagnòstics és considerat una de les peces clau per a la identificació ràpida de casos positius. «En l'àmbit internacional l'enfocament comú de les estratègies de detecció de la covid-19, és ampliar el màxim possible la capacitat diagnòstica perquè aquestes siguin més eficients», prossegueix el text, que no només permetrà entrar en vigor la venda de les proves d'antígens i anticossos, sinó també publicitar-les als establiments.

Així mateix, l'esborrany defensa també que la disponibilitat d'aquests productes permetrà a la població general la realització de les proves sense la intervenció d'un professional sanitari, la qual cosa d'una banda reduirà en certa manera la pressió assistencial dels centres sanitaris i permetrà la identificació ràpida de sospites de casos positius.

Necessitat de confirmació

El Consell General de Col·legis Farmacèutics advertia al desembre que els resultats positius que donin els autotests de diagnòstic de la covid-19 s'han de confirmar amb una prova PCR. «En el cas d'un possible positiu, cal confirmar amb una PCR», assenyalava la portaveu del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Ana López Casero.

Finalment, cal també destacar que el reial decret justifica que la venda de tests ràpids a les farmàcies ajudarà a anar acabant progressivament amb les restriccions de mobilitat i la recuperació de la normalitat.