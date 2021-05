Campanya policial de control dels patinets elèctrics

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina fins diumenge amb les policies de trànsit dels Mossos d'Esquadra i policies locals de les comarques gironines, una campanya policial preventiva de conductes de risc dels conductors de patinets elèctrics i la resta vehicles de mobilitat personal (VMP).

En la darrera campanya de control de vehicles de mobilitat personal (juliol 2020), es van imposar un total de 561 denúncies a tot Catalunya, la majoria de les quals van ser per les condicions de circulació del vehicle (64%) o pel casc (26%).

Des del 2 de gener de 2021, els vehicles de mobilitat personal (VMP) són considerats vehicles a tots els efectes. Per tant, compten amb una regulació i els seus conductors han de seguir la normativa. Per exemple, tenen la circulació prohibida per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans; no poden circular per voreres i zones de vianants; els conductors estan obligats a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues; no es pot utilitzar el mòbil durant la conducció d'un VMP. També cal destacar que el seu ús és unipersonal i, per tant, no hi pot anar més d'una persona; els auriculars estan prohibits i de nit o amb poca visibilitat cal circular amb llum i roba o elements reflectants.

Aquests vehicles s'han convertit en un tipus de transport molt utilitzat sobretot en vies urbanes i per les ciutats. Des de fa mesos, es fa pressió policial perquè la gent sàpiga la normativa i també en algunes poblacions ja s'han aixecat sancions a aquells conductors que incompleixen les normes de circulació.