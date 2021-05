Catalunya comença a vacunar amb Moderna policies i guàrdies civils

El Departament de Salut va començar ahir a administrar la vacuna de Moderna a partir als guàrdies civils i policies nacionals destacats a Catalunya, segons van informar fonts coneixedores de l'organització de la immunització, que han precisat que la campanya es portarà a terme en quatre punts, un per cada província. Un d'aquests va ser la Comandància de la Guàrdia Civil a Girona, al carrer Emili Grahit, on no va deixar entrar periodistes per prendre imatges. A Girona està previst que entre ahir i avui ja quedi completada la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals. Aquestes vacunacions a policies nacionals i guàrdies civils es fan amb Moderna, que fins ara només s'havia fet servir en hospitals, perquè la d'AstraZeneca continua sense administrar-se als menors de 60 anys.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar a la Generalitat dimarts passat que en el termini de deu dies garantís la vacunació als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya amb la mateixa proporció que els Mossos d'Esquadra.

A les portes del punt de vacunació a Barcelona a la Zona Franca, el sindicat de la Policia Nacional JUPOL i l'associació de la Guàrdia Civil JUCIL van afirmar que temen d'haver de tornar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè els posin la segona dosi de la vacuna. Els sindicats van qualificar com un «èxit rotund» que el TSJC els hagi «donat la raó» i ara confien en poder arribar aviat al 80% d'agents vacunats. «Esperem que no sigui només un caramel perquè callem», va afegir el portaveu de Jupol, Pablo Pérez.

Els sindicats van explicar que s'ha creat «un total descontrol» i lamenten que agents que estaven de vacances o permisos hagin de tornar per vacunar-se durant els propers deu dies.

«És una llàstima que hàgim d'acudir a instàncies judicials per ser vacunats», va afirmar Pérez, que es va mostrar «agraït» al TSJC mentre va dir que el Govern de la Generalitat els té abandonats i el Ministeri de l'Interior i de Sanitat miren cap a una altra banda.

La secretària regional de Jucil, Milagros Cívico, va dir que estan «en total desacord» amb els arguments de la Generalitat de Catalunya per no haver-los vacunat en un percentatge similar als Mossos d'Esquadra i que el seu objectiu «no és aturar la vacunació a ningú i molt especialment als majors de 70 anys». «Si ens haguessin vacunat no hauríem interposat una demanda», va assegurar.

Els sindicats no disposen de les xifres d'agents que es vacunaran perquè les llistes «s'han de refer dia a dia, hi ha gent que abans no volia i ara sí, que ara està de vacances, és complicat», va exposar Civico.

En el mateix sentit es va pronunciar Marcos Veira, de Jupol: «S'ha generat un total despropòsit, molts es quedaran sense vacunar perquè estan en altres províncies i no arribaran a temps».

Van explicar que les vacunes de Barcelona les subministrarà personal mèdic del Departament de Salut a les instal·lacions policials de la Zona Franca.