Les colles geganteres alerten de les dificultats que tenen per finançar-se

Les colles geganteres de Catalunya alerten que estan passant «dificultats importants» per poder-se finançar i mantenir l'activitat. I és que les restriccions per la pandèmia han deixat moltes d'aquestes entitats sense poder celebrar actes i fer calaix per anar pagant les despeses que tenen.

Per això, reclamen que la Generalitat els ofereixi alguna subvenció aquesta segona meitat d'any per poder afrontar-ho.

L'any passat ja es van anul·lar bona part de les festes majors que recorren. «Hem de pensar que en molts casos els geganters tiren dels beneficis d'aquestes activitats durant tot l'any», va explicar la responsable de festes i protocol de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, Mercè Montserrat.

Les despeses que sí que han reduit són les relacionades amb les cercaviles, com els desplaçaments o els àpats a les colles convidades. Montserrat va recordar, però, que moltes es mantenen, com les assegurances dels gegants, dels vehicles per transportar-los, les de la mateixa colla, el lloguer dels locals, la gestoria o la reparació de les figures.

La colla gegantera de la Bisbal d'Empordà, per exemple, va començar la restauració de la Rigoberta i la Rufina abans que esclatés la pandèmia. El cap de colla, Roger Pi, va explicar que ho van tirar endavant perquè, tot i no tenir l'import total, preveien uns bons ingressos per la Festa Major que es fa a l'agost. Les mesures sanitàries van obligar a limitar l'activitat a la Rigotaverna, un dels espais amb servei de bar que habitualment munten durant la festa. A més, tampoc van poder col·locar la barraca a l'exterior.

Les colles geganteres demanen, doncs, que es tregui una nova línia de subvencions per poder fer front a aquestes despeses derivades de la crisi sanitària, ja que l'estiu es preveu «complicat» per fer celebracions amb grans acumulacions de gent.