Els cribratges d'automostra s'estenen aquesta setmana a Tossa, Roses i Lloret

El Departament de Salut estén al llarg d'aquesta setmana els cribratges poblacionals amb PCR d'automostra nasal als municipis de Tossa, Roses i Lloret de Mar, on s'habilitaran espais externs per a la recollida i el retorn dels kits d'autopresa. El cribratge està adreçat a persones d'entre 16 i 60 anys, asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els últims tres mesos i que no tingui completada la pauta de vacunació, amb l'objectiu de tallar cadenes de contagi.

L'acció comença avui a Tossa de Mar i el material per a la realització de la PCR es podrà recollir al Casal del Jubilat, en horari de matí i tarda (de 10h a 14h i de 15h a 18h). Seguidament, a Roses s'ha planificat demà (de 9h a 15h) i el dijous (de 13h a 19h). En aquest cas el punt de recollida i retorn de les mostres serà el Teatre Municipal en els horaris establerts. Per últim, a Lloret de Mar també s'ha programat l'acció durant dos dies: el dijous i el divendres. L'espai habilitat serà el Teatre Municipal, de 10h a 14h i de 15h a 19h ambdós dies.

Criteris epidemiològics

La tria dels territoris on es desenvolupen aquests cribratges poblacions s'ha fet seguint criteris epidemiològics. En el cas de Tossa de Mar, el risc de rebrot se situa a 706,53 i l'Rt a 0,52. El percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques de covid-19 és del 17,07% i en l'ultima setmana s'han confirmat 18 nous contagis.

En relació amb Roses, la incidència de la covid-19 també és elevada. El risc de rebrot és de 835,93 i l'Rt, d'1,31. En l'última setmana s'han confirmat 68 nous casos, amb un percentatge de positivitat de les proves del 13,7%.

Per últim, a Lloret de Mar el risc de rebrot és de 362,65 i l'Rt, de 0,83. L'11,36% de les PCR i TAR realitzades han aflorat positius i s'han detectat 69 nous casos.