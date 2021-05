Les famílies de l'escola de Ventalló reclamen el nou edifici

Les famílies de l'escola de Ventalló (Alt Empordà) han decidit mobilitzar-se per exigir a la Generalitat que desencalli les obres del nou edifici. Critiquen que fa onze anys que l'esperen i que quan ja estava tot a punt per començar l'obra, el Departament ho va aturar. L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) diu que estan "cansats d'esperar" i que l'escola actual acumula nombroses deficiències. Hi ha humitats, les golfes estan apuntalades, la calefacció encara va amb gas propà i com que no hi ha menjador, els nens cada dia han d'anar caminant pel poble fins arribar al local on se'ls serveix el dinar. Per reclamar a Educació que mogui fitxa, comencen una campanya de protestes. La primera serà una manifestació aquest divendres a la tarda.

En un comunicat, l'AFA de l'escola de Ventalló explica que ja fa massa temps que esperen el nou edifici. Recorden que fa aproximadament onze anys, el Departament ja n'havia aprovat el projecte i estava "tot a punt" per poder començar les obres. "Amb tots els permisos necessaris tramitats, el pressupost assignat i, fins i tot, l'empresa constructora adjudicatària n'havia fet una presentació al poble", recorden les famílies a l'escrit.

El projecte, però, es va ajornar "sense data prevista" arran d'un canvi polític al Govern de la Generalitat. I des d'aleshores, tant l'Ajuntament com la mateixa escola han intentat, sense èxit, que l'obra tirés endavant. "Per això, les famílies, cansades d'esperar i que els seus fills segueixin en una situació deficient, han decidit mobilitzar-se per fer-se escoltar", diu l'AFA.

L'associació diu que l'actual edifici té mancances evidents. Però que, sobretot, aquella que fa més urgent aixecar una nova escola és que la que hi ha ara es troba en terreny inundable "amb tots els perills que això comporta".

De fet, l'AFA recorda que, ja al 2017, un informe del Consell Comarcal alertava d'aquesta situació. L'estudi concloïa que la millor opció era traslladar l'escola a una altra zona del poble, perquè si no, hi havia el risc que quedés aïllada en cas d'aiguats.

Humitats, golfes apuntalades i sense menjador

Els pares dels alumnes expliquen, però, que el risc d'inundació no és l'únic problema greu que pateix l'escola de Ventalló. "A més de ser un edifici molt antic, que es troba lluny de complir la normativa actual amb una manca d'espai clara i un estat deficient, hi ha humitats importants que afecten la salut dels alumnes i dels mestres", recull l'AFA al seu escrit.

Els pares critiquen també que les golfes estan apuntalades i són "inutilitzables", que la calefacció encara va amb gas propà o que el carrer on es troba l'escola "és un col·lapse de vehicles" i no té les voreres adequades. A més, l'AFA també lamenta que, com que el centre no té espai per a menjador, els nens i nenes que es queden a dinar cada dia han de caminar pels carrers del poble fins arribar al local on se'ls dona el menjar.

Campanya de protesta

Per això, els pares i mares de l'escola han decidit passar a l'acció. Engegaran una campanya de signatures per entrar una instància al Departament, penjaran cartells i aquest divendres a la tarda es manifestaran.

A dos quarts de cinc, a l'hora en què surten els alumnes, caminaran fins als terrenys on s'ha de fer la nova escola i penjaran una pancarta a prop de la carretera "reclamant la necessitat urgent del nou edifici". També faran una exposició de fotografies de l'escola (tant històriques com de l'estat en què es troba actualment).