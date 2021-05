La Fundació MAP ajuda a trobar feina a 42 persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social al Ripollès

El Servei d'Inserció de la Fundació MAP ha ajudat a trobar feina a 42 persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social al Ripollès al llarg del 2020. Ho ha fet en el marc del programa d'integració laboral Incorpora de la Fundació "la Caixa". De les contractacions 26 s'han fet al Centre Especial de Treball CETMAP, 11 a l'empresa d'inserció InserMAP Ripollès i cinc a l'empresa ordinària. En paral·lel, des del servei han fet orientació laboral a 70 persones, 46 amb certificat de discapacitat i 24 en risc d'exclusió. També han visitat 52 empreses per sensibilitzar sobre la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

La Fundació MAP ha tancat el 2020 amb una plantilla de 315 persones, 180 dones i 135 homes. Pel que fa al perfil, un 83% són del Ripollès i tenen una antiguitat mitjana de 9 anys. La meitat de la plantilla compta amb certificat de discapacitat i, per tant, és personal de les diferents seccions del Centre Especial de Treball. D'aquests, un 78% té especials dificultats, bàsicament discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Pel que fa a l'altra meitat són professionals de suport, tant per a les persones ateses com treballadors al CETMAP.

En paral·lel, al llarg del 2020, la Fundació MAP també ha donat suport al treball a 12 persones de l'empresa ordinària i ha comptat amb 14 treballadors a l'empresa d'inserció InserMAP Ripollès, creada per l'entitat per poder inserir laboralment les persones en risc d'exclusió social del territori.