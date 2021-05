Girona és la desena província amb més casos de tràfic de drogues

Girona s'ha convertit en la desena província d'Espanya amb més casos de tràfic de drogues durant l'any 2020. Els cossos policials desplegats al territori han detectat fins a 389 fets. Al capdavant del llistat hi ha Madrid, que és la província que lidera aquest fet delictiu i que ha tancat l'any passat amb 2.348 casos coneguts.

La pandèmia també s'ha fet notar amb aquest delicte perquè si bé Girona està en el top 10, s'ha de dir que ha patit una davallada, com la major part d'infraccions penals. En aquest cas, la caiguda ha estat del 10,4%, ja que l'any anterior hi havia hagut 434 casos coneguts per les forces policials desplegades en territori gironí.

Una tendència que ofereixen les dades públiques del Ministeri de l'Interior i que també es fan extensibles a la major part de l'Estat. De fet, si es mira el global del tràfic de drogues a Espanya durant el 2020, hi ha hagut 16.996 casos coneguts. L'any anterior en van ser 16.624 i, per tant, ha patit una baixada de poc més del 2%.

A les comarques gironines la marihuana i l'haixix continuen essent les drogues més comissades. I és que la província també s'ha convertit de fa uns anys en productora de marihuana i també hi ha grups criminals instal·lats aquí que tenen «fàbriques» d'aquesta droga i la distribueixen no només a la província sinó també al nord d'Europa i en altres zones d'Espanya. L'haixix, en canvi, sol ser comissat en actuacions policials a més gran escala o en vehicles llançadora o camions que creuen la frontera i que transportaven la droga procedents del sud d'Espanya o el nord d'Àfrica per vendre-la en punts del nord d'Europa.

El tràfic de drogues se centra per tant sobretot a Espanya en les províncies que alberguen les dues grans ciutats com són Madrid i Barcelona. Però seguidament hi ha les províncies més pròximes a la costa. En el top 10 hi ha d'entrada Madrid al capdavant amb 2.384 casos. Però la segueix la província de Barcelona amb 2.092.

Dues províncies andaluses

En el tercer lloc ja hi trobem una província del sud d'Espanya, l'andalusa Cadis amb 1.095 fets, i la segueix també una altra província de la mateixa comunitat, Màlaga, amb 1.048. En aquestes dues zones d'Andalusia, sovint s'intervenen grans quantitats d'haixix per part de les forces policials que estan desplegades a la comunitat.

En el cinquè lloc també hi ha una altra zona costanera, la província de València, on el 2020 es van detectar 903 casos de tràfic de drogues.