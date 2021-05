L'Obrir Girona, «precedent» per implementar els tests ràpids a les farmàcies

El Ministeri de Sanitat va fer públic diumenge a la seva pàgina web l'esborrany d'un reial decret que, si es ratifica -està en audiència pública fins al 13 de maig-, permetria a les farmàcies espanyoles vendre proves ràpides per detectar la covid-19 sense necessitat de recepta mèdica, fet que tant des del gremi com des de diverses comunitats autònomes, com ara Catalunya, feia molt de temps que es reivindicava.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, va valorar positivament a aquest diari l'anunci de Sanitat. «Tot i que només és un projecte de reial decret i fa falta la validació de l'Agència Espanyola del Medicament, és un pas endavant; fa molt de temps que hi estem al darrere i és absurd que la població encara no pugui accedir als tests a les farmàcies, tal com es fa a molts països europeus», va afirmar Aleixandre.

Segons Aleixandre, una de les causes que ha fet iniciar els tràmits de regularització dels tests és l'èxit de l'assaig clínic Obrir Girona, «que ha servit de precedent per a plantejar-nos que un nou model de reobertura de grans esdeveniments és possible, gràcies als tests ràpids practicats des de les farmàcies». Segons Aleixandre, altres col·legis de farmacèutics espanyols s'han mostrat interessats per aquesta iniciativa gironina.

La petició d'implementar aquestes proves fa temps que es demana. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya a principis de febrer va emetre un comunicat en què sol·licitava regular i fer més accessible els tests d'antígens per controlar la covid-19. També advertia del «risc» que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d'antígens a través d'internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària. En canvi, les farmàcies són un lloc «segur» amb professionals «que rebran una formació adequada», va concretar Aleixandre.

Sobre aquest aspecte, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics va concretar que la col·laboració de les farmàcies seria «crucial» per alleugerir el sistema sanitari. «Si es volen dur a terme esdeveniments multitudinaris no és viable que es facin tests d'antígens als mateixos recintes, és més pràctic i àgil que es facin 72 hores abans en una farmàcia», va concretar Aleixandre. També va recordar que els tests d'antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR i pot ser una nova manera de cribrar la població. «Un test a la farmàcia val sis euros, cal tenir present que els productes que es troben a Internet són més cars i la majoria no són fiables», va matisar.

Defensa d'AstraZeneca

D'altra banda, divendres el mateix ministeri va prorrogar quatre setmanes més la decisió de quin vaccí s'administrarà als centenars de milers d'espanyols que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca. La fitxa tècnica de la companyia estableix que la pauta s'ha de completar amb dues dosis espaiades un mínim de quatre setmanes i un màxim d'entre deu i dotze setmanes per adquirir la màxima protecció. Malgrat que la mateixa Agència Europea de Medicament (EMA) recomana seguir la pauta original–dues dosis en dotze setmanes– abans que injectar-los una altra vacuna o no posar-los-hi cap, Espanya està a l'espera dels resultats d'un assaig clínic segons el qual es podria completar la pauta amb una segona dosi de Pfizer.

Rosa Núria Aleixandre va defensar que la vacunació es completi amb la mateixa dosi d'AstraZeneca, tal com estableix l'Agència Europea del Medicament (EMA). «Cal confiar amb les indicacions de l'EMA, les possibilitats que es puguin generar trombosis són mínimes i, en tot cas, han aparegut després de la primera dosi, per tant considero que és un error no posar la segona. Potser el Ministeri té informacions que desconeixem, de totes maneres, no entenem el que està fent Sanitat», va concloure la presidenta del Col·legi de Farmacèutics.