La positivitat de les proves segueix a l'alça i ja supera el 8%

Els indicadors de contagi van seguir a la baixa ahir a tot Catalunya mentre que els hospitalitzats van pujar però es van mantenir igual a Girona.

Una de les dades que sí que és preocupant és l'augment de positivitat a les proves que detecten el coronavirus. A Girona, segons la darrera actualització, el 8,2% de resultats de les PCRs i tests d'antígens surten positius. La setmana anterior, el percentatge era del 7,79% i fa quinze dies, del 7,16%. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el més recomanable per tal de tenir la pandèmia controlada és que aquesta taxa no superi el 5%. Si es tenen en compte els tests d'antígens, que detecten casos amb símptomes, la positivitat s'enfila fins al 13,31%. A Catalunya, el percentatge d'aquestes proves és bastant inferior, amb un 9,05%. A més, si tenim en compte totes les proves, la positivitat és del 6,25%, gairebé un punt per sota de Girona.

Una altra dada destacada és l'augment de la mitjana d'edat dels positius per coronavirus. Aquesta setmana a Girona és de 37,5 anys mentre que la setmana anterior la mitjana estava un any per sota. De moment, la mitjana des que va començar la pandèmia és de gairebé 42,54 anys. A Catalunya les dades són similars, tot i que la mitjana actual és un any més baixa

Retornant a les xifres generals, ahir el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona va pujar un punt fins a 367 i la velocitat de propagació del virus va pujar una centèsima fins a 1,04.

Els positius van pujar d'una forma destacada i Salut en va detectar un 80% més que el dia anterior. Per tant, l'augment de la positivitat és veu totalment reflectit en l'augment del contagi.

Els positius tornen a superar el llindar de 200 i continuen amb la mateixa dinàmica de la setmana passada. De fet, segons l'actualització més recent de Salut, el nombre de casos setmanals es mantenen per sobre de 1.500 per segona setmana consecutiva.

Quant a la situació hospitalària, ahir hi havia els mateixos 185 hospitalitzats i 49 crítics que el dia anterior.

Situació a Catalunya

D'altra banda, a Catalunya els principals indicadors de contagi van baixar. Concretament, el risc de rebrot ho va fer nou punts i la velocitat de propagació del virus (Rt), dues centèsimes. La incidència acumulada de casos dels darrers catorze dies va baixar lleugerament, així com la positivitat en les proves PCR i tests d'antígens. També cal tenir present que en la darrera setmana s'han fet unes 2.000 proves menys que l'anterior.

Quant els positius, des del darrer balanç Salut en va notificar 1.417 i sis defuncions. Finalment, ahir hi havia 35 hospitalitzats menys i els mateixos crítics.