Adjudiquen el projecte bàsic per a la construcció del nou CAP d'Olot

El Govern ha adjudicat el projecte bàsic i executiu per a l a construcció del nou CAP d'Olot, a la zona nord de la ciutat, per valor de 452.518 euros. La Generalitat ha rebut 89 propostes i finalment ha seleccionat la de Comas-Pont Arquitectes SLP amb el projecte ED-MED. El nou CAP se situarà al barri de Sant Miquel, en uns terrenys cedits per l'Ajuntament d'Olot. L'edifici permetrà substituir les actuals instal·lacions del consultori local Olot Nord. L'Àrea Bàsica de Salut d'Olot dona servei a 39.591 persones i atén a la població en cinc espais: el CAP Garrotxa i els consultoris locals d'Olot Nord, Les Preses, Santa Pau i Can Blanch. Amb el nou CAP es preveu donar resposta a les necessitats emergents de la població.

El concurs de projectes pel nou edifici d'atenció primària va arrencar el març de 2020. L'emergència sanitària que va generar la pandèmia durant la primera onada va obligar a paralitzar temporalment el procediment i suspendre els terminis de licitació. Finalment al maig es va reprendre el concurs i els interessats van poder presentar projectes fins al juny.

De les 89 propostes rebudes, es van seleccionar els 5 projectes amb millor puntuació de cara a la segona fase del concurs. D'entre tots ells s'ha acabat escollint l'opció guanyadora titulada ED-MED. El contracte encara està pendent de formalitzar-se i tindrà una durada de set mesos.