Els Bombers superen les 1.700 donacions de sang a Girona

La campanya «Els Bombers t'acompanyen a donar sang» ha superat les 1.700 donacions a la Regió de Girona. A Catalunya, aquesta iniciativa, que s'ha desenvolupat entre les mesos de març i abril, suma un total de 5.232 donacions, el doble que anys anteriors i, per tant, és un rècord. En aquesta campanya s'hi han implicat 44 municipis i més de 50 parcs de bombers. L'acció es va encetar fa cinc anys després d'una iniciativa del col·lectiu Bombers amb Cor. Aquesta setena edició s'ha convertit en la campanya amb més participació, s'ha hagut d'adaptar a la covid i per participar-hi calia demanar reserva per fer la donació.

Aquesta iniciativa ha aconseguit 1.777 donacions de Girona i es realitza cada any amb entre els Bombers i el Banc de Sang per atraure donants, ja que les reserves de sang baixen considerablement durant Setmana Santa.