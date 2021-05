Carles Avilés, participant del Catalunya Rural Hub: «Ara que el teletreball serà la tònica, no cal seguir a la ciutat»

La pandèmia ho ha accelerat però per a molts professionals del món digital, el teletreball ja estava instaurat. Amb la covid-19, però, s'ha intensificat i ha propiciat que molts s'hagin plantejat la possibilitat de fer un canvi. "Ara que sembla que serà la tònica, no val la pena continuar a la ciutat perquè no m'aporta res", assegura el Carles Avilés. Ell és un dels deu primers participants a la prova pilot Catalunya Rural Hub, que s'està duent a terme a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i que té com a objectiu afavorir que treballadors del món digital es traslladin a zones rurals i lluitar contra el despoblament.

Durant una setmana viuran en apartaments i treballaran en un espai de coworking simulant "al màxim" el que seria establir-se en un poble. Alguns dels participants ja es plantegen convertir-ho en la seva opció de vida.