Girona Excel·lent reivindica el producte de proximitat arran de la pandèmia

La Diputació ha celebrat la quarta edició del concurs Girona Excel·lent -que permet obtenir un segell de qualitat agroalimentària- enmig d'un context «agredolç» per al sector a les comarques gironines, segons va afirmar ahir el president de la corporació, Miquel Noguer. En aquesta edició, la corporació ha entregat el segell a 79 productes elaborats per 51 empreses de la demarcació, molts dels quals procedents de la comarca de l'Alt Empordà.

La covid-19, sens dubte, ha marcat els darrers mesos en el sector agroalimentari. «D'una banda, la situació generada per la pandèmia ha fet que reivindiquem més allò que és nostre, l'origen, la tradició i la qualitat», va subratllar Noguer, tot afegint que, en aquest escenari, «pagesos, ramaders, flequers, formatgers, productors de vi i molts altres artesans i també industrials del bon menjar han guanyat el nostre reconeixement social». De fet, va recordar que, en els moments més crus de la pandèmia, quan gairebé tot estava aturat, els productors van ser els encarregats de mantenir les provisions. Tot i això, Noguer també va destacar que els seus principals clients, que són bars i restaurants, porten molts mesos amb la persiana abaixada durant la major part del temps i, en el pitjor dels casos, han hagut de tancar el negoci. «Per aquest motiu, ara més que mai, iniciatives com Girona Excel·lent són imprescindibles per al sector agroalimentari de la demarcació», va destacar.

Dos anys de promoció i difusió

A partir d'ara, i durant els dos anys que dura el programa, els productes seleccionats podran utilitzar la marca Girona Excel·lent i es beneficiaran d'accions de promoció i difusió, així com de serveis de formació i de treball en xarxa empresarial. Noguer i el diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local, Jordi Camps, van presentar ahir els resultats del concurs, que la Diputació va impulsar l'any 2014 amb la voluntat d'impulsar i difondre els productes agroalimentaris de les comarques gironines. En aquesta ocasió, els productes escollits pertanyen a tretze categories: aigües minerals, arrossos, begudes locals, cafès i infusions, conserves, embotits, fruites seques, foie-gras, lactis, olis d'oliva, mels, peixos i vins. «La incorporació de les fruites seques, les infusions i la mel és una novetat d'aquesta edició, i en alguns casos respon a la petició del seu sector, fet que demostra l'interès creixent de les empreses agroalimentàries per incorporar el segell Girona Excel·lent als seus productes», va valorar Camps.

Per tal d'escollir els productes que mereixen el guardó, es fan tasts a cegues, que aquest cop, a causa de la pandèmia, s'han hagut d'ajornar en dues ocasions per poder garantir les condicions de seguretat sanitària per als assistents. Per això, abans de cada jornada, els participants es van sotmetre a tests d'antígens. També es van mantenir les distàncies, es va ventilar l'espai i es van desinfectar constantment les mans i els estris de treball. A través d'aquests tasts a cegues, es valora l'aspecte, l'aroma, el gust i l'harmonia dels productes. Per escollir els guanyadors d'aquesta quarta edició, han col·laborat 41 tastadors del sector agropecuari, la gastronomia i la restauració. Els directors tècnics i gastronòmics dels tasts són Salvador Garcia Arbós i Pep Nogué.

En aquesta quarta edició del concurs es van presentar un total de 313 productes. Dels 79 que finalment s'han seleccionat, bona part són elaborats per empreses de l'Alt Empordà: concretament, 30 d'ells, el que significa que un 38% dels guanyadors són alt-empordanesos. Per municipis, l'Escala i Siurana d'Empordà són els que han rebut més distincions.