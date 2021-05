Girona fa seguiment d'una seixantena de casos d'absentisme escolar

L'Ajuntament de Girona fa el seguiment d'una seixantena de casos d'absentisme escolar aquest curs, una xifra que hauria crescut durant la pandèmia. El regidor d'Eduació a l'Ajuntament de Girona, Àdam Betran, ha assegurat que no hi haurà cap xifra definitiva fins que no s'acabi el curs, però "és possible que hi hagi un augment de casos respecte altres anys". Bertran a més, percep que "hi ha una por al contagi" per part d'algunes famílies i per això opten per no portar els seus fills a classe. "Aquesta por encara no es pot quantificar", ha insistit el regidor, però garanteix que treballen per reforçar el missatge que "les escoles són segures".

La pandèmia ha afectat a molts nivells de la societat, inclosa l'educació. Més enllà d'adaptar les classes al món virtual en casos d'aïllament, els professors també s'han trobat amb un major nombre d'absentisme escolar a les aules de Girona aquest curs. Així ho indica la comissió de seguiment d'absentisme escolar que actualment fa el seguiment d'una seixantena de casos d'alumnes que han deixat d'anar a classe.

Alguns d'ells podrien provenir d'altres cursos, però el regidor d'Educació de Girona, Àdam Bertran, ha afirmat que "és probable que hi hagi un augment de casos respecte altres anys" a causa de la pandèmia. Bertran ha afirmat que es tracta de percepcions, ja que no tindran les xifres definitives fins a finals de curs.

Tot i així, actualment hi ha aquesta seixantena de casos que han arribat a la comissió de Girona i que s'estan tractant. La majoria dels casos són d'estudiants de secundària (un 77,5%), tot i que també hi ha alumnes d'educació primària (un 22,5%) que han deixat d'anar a classe habitualment a la ciutat.

Segons apunta el regidor, part d'aquests casos d'absentisme es podria explicar per la "por al contagi" que tenen diverses famílies quan porten els fills a l'escola. Bertran creu que el fet de confinar tot un grup cada vegada que hi ha un positiu i que hi hagi tants alumnes en una escola hauria incrementat aquesta sensació de por per part de les famílies.

Per això, Bertran ha detallat que ja s'està aplicant un protocol de la Generalitat per lluitar contra aquest absentisme, però enguany s'hi ha afegit "un element pedagògic més per dir que les escoles són segures".

El titular d'Educació a l'Ajuntament de Girona creu que al llarg del curs ja s'ha reforçat aquest "missatge" a través de diverses notícies que han sortit. "Pràcticament no s'ha tancat cap escola" per casos de covid-19, ha recordat Àdam Bertran i això ha reforçat la idea que els centres educatius siguin una font de contagis. Per altra banda, el nombre de casos és desigual a la ciutat i hi ha zones amb més casos que d'altres.

Ara, l'Ajuntament està treballant amb un pla per lluitar contra aquests casos d'absentisme escolar i es preveu que aviat presentin el nou pla per lluitar contra aquest fenòmen de cara a l'any vinent.