El Govern engega els tràmits per ampliar la dessalinitzadora

El Govern ha iniciat els tràmits per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, a Blanes. El Consell Executiu ha aprovat fer una campanya de reconeixement geotècnic als terrenys ja definits al POUM del municipi per acollir l'ampliació. La localització definitiva es determinarà sobre el terreny intentant minimitzar les possibles afectacions. L'ampliació servirà per incrementar la capacitat de producció de la planta, que passarà dels 20 als 80 hectòmetres cúbics l'any. L'actuació s'emmarca en el Pla d'Inversions i Reposicions 2019-2023 a la xarxa bàsica d'abastament Ter-Llobregat i comportarà una inversió de prop de 220 milions d'euros (MEUR).

A més, la intervenció té un doble objectiu. Per una banda, impulsar l'increment de la garantia d'aigua en el sistema Ter Llobregat, on es concentra el gruix de la demanda d'aigua per a abastament de més de 5,5 milions d'habitants i, per l'altra, complir amb els acords del Ter, reduint de manera progressiva les extraccions del riu cap a l'àrea de Barcelona.