La 20a edició del Robolot es tornarà a celebrar en línia

El Robolot celebra aquest dissabte la seva 20a edició mantenint la seva essència original però en un format diferent, un espai per tal que tots els formadors i docents puguin compartir coneixements. La situació de la covid-19 ha obligat a repetir el format online però sense perdre els pilars del certamen: coneixement, formació i educació a través de reptes. El Robolot 2021 comptarà amb una jornada d'intercanvi de coneixement, tres concursos de reptes per a estudiants i una cloenda presencial.

La jornada comptarà amb els principals experts i desenvolupadors de dins i fora de Catalunya que explicaran, de primera mà, les darreres innovacions en eines de Programació i Robòtica Educatives. Així doncs, s'han preparat ponències sobre novetats de Microblocks, novetats de Snap, novetats de Snap4Arduino, i novetats de Moodle. També es parlarà de nous recursos amb ArduinoBlocks, dels SteamMakers i de les experiències formatives de Robolot Team–CESIRE. La jornada s'acabarà amb una taula rodona sobre aprenentatge amb sentit per a la vida.

El Robolot és un certamen de robòtica didàctica i, com a tal, l'educació n'és l'eix principal. En aquest sentit, en l'edició d'enguany el concurs s'ha plantejat en forma de tres reptes per als estudiants. Podran participar en l'apartat de Reptes Mapping, el de reptes ArduinoBlocks o el de Reptes 3D. La jornada de cloenda del Robolot 2021 se celebrarà el 28 de maig i serà en format presencial. El Firal d'Olot acollirà una mostra de projectes STEAM que hauran elaborat els nois i noies dels 5 instituts d'Olot. Si la situació sanitària ho permet, s'obrirà al públic presencialment. En cas de no ser possible es podrà seguir en streaming. L'acte d'entrega de premis es durà a terme, també de forma presencial, al Firalet, davant l'ajuntament d'Olot. De fet, la façana de l'edifici serà l'espai a on es projectaran els treballs presentats al concurs de Reptes Mapping.