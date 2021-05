El Consell de Barri prioritza les millores del nucli antic d'Olot

El Consell de Barri del Nucli Antic de finals d'abril va prioritzar les actuacions recollides en el PIAM que es duran a terme durant el 2021, tenint en compte les accions realitzades el 2020 i el pressupost municipal previst per aquest any (150.000 €). Es va acordar portar a terme el projecte de millora de la plaça del Carme, el qual ja ha començat, la redacció del projecte de construcció de nous habitatges al carrer Montcarmel, 6, i donar continuïtat al Taller dels Sastres, un projecte que es va iniciar a mitjans del desembre de 2018 i que té per objectiu reactivar l'activitat de la zona a través de la recuperació i dinamització de locals buits, fomentant la instal·lació d'activitats de caràcter singular portades a terme per artesans, artistes i creadors.