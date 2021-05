Girona ja ha administrat les 2.000 primeres dosis de la vacuna Janssen

Girona ja ha començat administrar les primeres dosis de la companyia Janssen, una setmana després que els vaccins arribessin a Catalunya. Concretament, dilluns passat Salut en va administrar unes 2.000 al punt de vacunació massiva establert al Palau de Fires, on es van produir llargues cues. Aquest tipus de vaccí, del qual només en cal una sola dosi per completar la «pauta completa de vacunació», es va administrar a gironins de més de 70 anys.

De moment d'aquesta companyia belga no se n'han posat més i Salut està a l'espera que arribin noves dosis - sol ser a mitjans de setmana. Mentrestant, la població de 70 a 79 anys se segueix vacunant amb Pfizer. D'altra banda, Salut també va avançar dimarts que a partir de dilluns es començaria la vacunació a la població de 50 a 59 anys i es combinarien les dosis de Pfizer, Moderna i Janssen.

En aquesta mateixa línia, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, preveu que el juny sigui el mes que es vacuni «amb més intensitat» i es comenci a administrar vaccins a la franja d'edat dels 40 als 50 anys, sempre que arribin les dosis previstes. Vergés ho va afirmar en una entrevista a Rac1 i va qualificar les dades epidemiològiques recents d'«esperançadores» en un context de vacunació «intensa». «Si podem portar la situació sota control, la perspectiva és anar recuperant la vida», va dir. Per això, Vergés va justificar l'aixecament del toc de queda, que espera que ja no torni. Amb tot, va fer una crida a la ciutadania perquè porti «el màxim de bé possible» la desescalada.

«No és sortir al carrer i fer res massiu», va afegir, recordant que es manté el límit de sis persones. «Tot allò que tenim pendent, intentem no fer-ho de cop», va remarcat. Per això va demanar «espaiar» les activitats per no haver de fer passes enrere.

Vergés també va assegurar a Rac1 que se sent «amb ganes» de continuar el projecte engegat abans de la pandèmia. Així, va afirmar que voldria continuar al capdavant de Salut «amb un Govern en plenes funcions».

Reducció de mortalitat

D'altra banda, investigadors del Biocomsc (Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos) preveu que la vacunació entre els majors de 60 anys es tradueixi en una baixada general de les defuncions per la covid-19. L'investigador de la UPC Daniel López Codina va indicar a l'ACN que preveuen que les morts siguin un 80,5% menys en tres setmanes, quan hauran fet efecte les vacunes distribuïdes fins al 2 de maig, en comparació a un context en què no s'hagués vacunat (no es compta l'efecte protector del vaccí, que fa baixar la incidència). López Codina va dir que s'avança «en la bona direcció» però va alertar que les incidències continuen sent molt altes i que, tot i la vacunació, es podrien descontrolar si les mesures es relaxen massa. El grup 10-19 anys és el que té la incidència més alta i ho va relacionar amb la variant britànica.

L'impacte de la covid-19 ha caigut en picat a les residències des de mitjan gener i estan disminuint les morts i casos greus en les persones de més de 80 anys (no institucionalitzades). La cobertura vacunal en aquests dos grups prioritzats supera el 80%. Ara, els efectes de la vacuna es comencen a notar en les persones d'entre 60 i 80 anys, que són les que s'estan immunitzant des de fa unes setmanes.

«Les UCIs també baixen, encara que molt lentament. Tot això és el resultat d'estar protegint la gent de més de 60 anys. I quan comencin a vacunar els més grans de 50 anys i avancin en els de més de 60, els efectes seran cada cop més grans. Cada setmana veurem una millora», preveu aquest biofísic. També va demanar «paciència» tot i que «ho tenim a l'abast».