El judici per la mort de Jordi Comas, vist per a sentència

El judici contra els dos acusats pel robatori durant el que va morir l'empresari de Platja d'Aro (Baix Empordà) Jordi Comas el 18 de novembre del 2012 ha quedat vist per a sentència. Als informes, el fiscal i l'acusació particular han lamentat no haver pogut portar a judici els autors de l'assassinat: "El sistema ha fallat a Jordi Comas". Tot i això, han desgranat els motius pels que creuen que el tribunal ha de condemnar els dos processats pel robatori violent i ho basen, essencialment, en la troballa de l'ADN d'un d'ells al cotxe dels lladres i la gravació de l'altre prop de casa de l'empresari poc abans que es perpetrés l'assalt. Les defenses, per contra, argumenten que no hi ha proves suficients i demanen l'absolució.

Cap dels dos sospitosos –ni tampoc el tercer que està evadit de la justícia- que s'han assegut al banc dels acusats de la secció quarta de l'Audiència de Girona des de dilluns estan acusats d'assassinat però la mort violenta de Jordi Comas ha estat present en tot el judici. Els informes no han estat una excepció i tant el fiscal Víctor Pillado com l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, i l'advocada de la defensa del principal acusat, Olga Tubau, s'hi han referit.

El fiscal ha exposat que la nit del 18 de novembre del 2012, uns lladres van "treure la vida a una persona i li van arruïnar a una altra" quan van perpetrar el robatori a casa del matrimoni però ha recordat que, fent una "aplicació estricta de la justícia", no hi havia proves per dur els sospitosos de l'assassinat a judici: "És així però creiem que no és just i volem dir-ho, sobretot dir-li a la vídua de Jordi Comas que, malgrat la feina ingent dels Mossos d'Esquadra i de la instrucció, li hem de demanar disculpes perquè no hem pogut arribar a demostrar res més que el fets que hem jutjat". Unes "disculpes sinceres" que Pillado ha volgut donar "públicament" a la dona de Comas durant la darrera sessió del judici.

L'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, també ha lamentat que l'assassinat hagi quedat impune: "El sistema ha fallat a Jordi Comas i a la seva família". I s'ha afegit a les disculpes demanades pel fiscal perquè n'està convençut que "si en Jordi pogués parlar, diria que no ho entén". Amb tot, Monguilod s'ha sumat a l'acusació del fiscal a l'hora de valorar que hi ha proves suficients per vincular els dos acusats amb el robatori.

Tubau ha dit que entén la "decepció" que ha pogut provocar que una investigació tan llarga i complexa (engegada l'any 2012) hagi acabat sense poder provar qui van ser els autors d'un assalt tan "salvatge": "Però aquesta impossibilitat per acumular elements incriminatoris no pot alterar el que són les normes que regulen les garanties constitucionals i que, d'alguna manera i com una mena de compensació, es vulgui mitigar la frustració per no poder acusar del delicte contra la vida condemnant-ne alguns per una suposada participació en els fets, encara que fos menor".

Massa "casualitats"

Durant poc més d'una hora, el fiscal ha desgranat els indicis i les proves que sosté que el tribunal ha de tenir en compte per condemnar els dos acusats d'un robatori amb violència en casa habitada en concurs amb un delicte de detenció il·legal. Pillado basa l'acusació en el cotxe que van fer servir els lladres, on hi havia ADN d'un dels processats, les càmeres de videovigilància properes a casa de l'empresari i les trucades telefòniques creuades entre l'altre processat i l'acusat que està fugat i en rebel·lia. També, en la informació aportada per un confident de la Policia Nacional i diversos testimonis que van assenyalar els dos processats.

El fiscal sosté que tots aquests elements valorats conjuntament constitueixen prova de càrrec suficient per condemnar-lo perquè el sentit comú descarta que s'hagi pogut produir tantes "casualitats". La mateixa tesi que segueix Monguilod, que ha remarcat que per dictar una sentència absolutòria s'hauria de portar "el dubte raonable a l'extrem de l'absurd".

Per contra, l'advocada del principal acusat (perquè també li atribueixen el robatori tres dies abans de l'assalt mortal d'un cotxe a Sant Cugat del Vallès), Olga Tubau, s'ha centrat durant una hora i vint minuts a sostenir que no només no hi ha proves directes que el vinculin amb els fets, sinó que ell mateix ha donat una explicació plausible a la presència de l'ADN al cotxe on van trobar, també, objectes robats a casa de Comas. "Ell ha reconegut que es dedicava a receptar joies i objectes robats, i per això va ser al cotxe", ha subratllat Tubau.

En la mateixa línia, l'advocat de l'altre processat, Pere Madí, ha dit que el mateix suposat lladre es va reconèixer a les imatges de la càmeres de videovigilància i considera que no ho hauria fet si pensés que el podien relacionar amb l'assalt. També defensa que la seva versió exculpatòria, afirmant que estava allà per a una compravenda de marihuana, desmunta la tesi de les acusacions.

Un dels acusats s'enfronta a 15 anys de presó i l'altre a 10. El judici ha quedat vist per a sentència.