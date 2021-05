L'arribada d'examinadors, l'esperança de les autoescoles per retallar llistes d'espera

Els gironins que es vulguin treure un carnet de conduir poden començar a respirar més tranquils, ja que tot apunta que el temps d'espera per fer l'examen pràctic es reduirà de forma molt clara en els pròximes mesos. Això serà possible amb l'arribada de nous examinadors que han d'ajudar a esponjar les actuals llistes d'espera.

El president en funcions de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Jaume Taboada, assegura que les autoescoles estan satisfetes amb les noves incorporacions però també recorda que hi ha de mitjana actualment uns tres mesos d'espera per poder fer l'examen de circulació, és a dir, el pràctic. Calcula que amb els nous efectius això s'anirà esponjant i afegeix que, malgrat la covid, els examinadors estan treballant el màxim que poden a Girona, malgrat haver de desinfectar-se els vehicles, entre altres mesures.

En aquests moments, a Girona hi ha dotze examinadors actius, assegura. Però d'aquests, dos són de caràcter interí, és a dir, no hi són sempre però treballen per la DGT a les comarques gironines quan se'ls requereix. Això ha permès, diu Jaume Taboada, «anar agafant ritme examinant, però voldríem poder eixugar la llista de la gent que hi ha esperant». Diu que per a cada autoescola pot ser diferent, però, per exemple, el retard actualment és d'uns tres mesos de mitjana per poder fer l'examen de circulació. Posa d'exemple que, en la seva autoescola, els que han de treure's el permís per conduir el camió hauran d'esperar «fins a l'agost», quan no s'examina tant o gens. Això passa amb tot tipus de permís pràctic.

15 examinadors

Les demandes de les autoescoles i també dels examinadors gironins passen de fa anys per reclamar més personal que pugui fer els testos, i sembla que ara les seves demandes finalment s'han escoltat. Assegura que la ràtio de la DGT a Girona era de 13 i mai s'hi havia arribat però amb l'entrada de nou personal aquesta se situarà en 15.

De fet, està previst que es pugui arribar a aquesta xifra ja que, segons el president en funcions de l'associació gironina, el mes de maig se n'incorporaran dos, que han obtingut la plaça i, per tant, «seran fixos per Girona. Durant el juliol, està previst que en vinguin dos més que seran interins i, llavors, a la tardor, dos més. En poc temps en tindrem una colla a més a més dels que ens envien d'interins, i un d'ells cobreix una baixa de llarga durada», apunta l'empresari i representant de les autoescoles.

Cada dia cada examinador fa 12 controls pràctics i amb els nous efectius, apunta Taboada, «les perspectives són bones» i per tant el retard actual es preveu anar reduint i normalitzant la situació amb el temps.

A banda dels examinadors de la DGT, on hi ha també problemes de manca d'efectius és a les oficines de la Prefectura. Un fet que ha suposat que molta gent es trobi que hi hagi tràmits que s'eternitzen o bé que per poder demanar cita prèvia sigui complicat aconseguir-ne per la falta de treballadors. Això sembla que també està en via de solució, diu el president en funcions de l'associació gironina d'autoescoles tot i ser un punt on encara s'hauria d'incorporar més efectius. Fa un mes, van entrar-hi a treballar sis persones.

Convocatòries d'examinadors

El mes d'abril s'han obert dues convocatòries d'examinadors interins i d'aquestes n'han de sortir els quatre interins que hauran de treballar a partir de l'estiu i la tardor a les comarques de Girona. A banda, la DGT també ha convocat aquesta setmana 35 noves places fixes d'examinadors però en aquesta no es detalla a quines prefectures està previst que s'incorporin.