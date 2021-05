L'Oficina d'Atenció a la Víctima atén 524 persones en tres mesos

L'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte ja ha atès durant el primer trimestre més d'un terç de totes les persones tractades durant el 2020. En total s'han tractat 524 persones entre gener i març. De les atencions, n'han derivat més de 1.000 actuacions. Es tracta d'un servei que es dona físicament des del Palau de Justícia. Es realitzen quan una víctima ha d'afrontar un procés judicial. És a dir, s'actua des del moment de l'inici i fins a la sentència.

Dues peticions de mitjana

Les peticions que han realitzat les víctimes des de l'Oficina d'Atenció de la Víctima del Delicte de Girona mostren que les víctimes ateses n'han realitzades prop de dues (1,93) de mitjana.

A Catalunya, les oficines d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) han atès un total de 4.987 víctimes durant els primers tres mesos de l'any, que han derivat en 11.663 actuacions, una xifra més alta que entre gener i març de l'any passat, que es va situar en 9.599.

També hi ha una manera no presencial d'accedir a aquestes oficines, l'anomenat Servei d'Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte. Entre el gener i el març ha rebut 204 consultes d'arreu de Catalunya.

Les oficines d'atenció a la víctima del delicte catalanes durant el primer trimestre han atès un total de 4.987 persones. La província amb més peticions és Barcelona, amb 2.383. El segon lloc en canvi és per a l'oficina que atén les comarques de Barcelona (708), i el tercer és per a Tarragona (597). Girona ocupa el tercer lloc a no gaire distància, amb 524 persones ateses.

Cal recordar que des de les OAVD també es realitzen diverses actuacions amb víctimes de violència masclista quan entren en el circuit del protocol. I s'hi gestionen les ordres de protecció. No hi ha dades de les tramitades durant el primer trimestre des de Girona però sí de les totals de l'any passat, 771. En un any marcat per la pandèmia i que van patir una davallada destacable respecte a l'any anterior (914).