Olot, la Bisbal i Sant Hilari, on més augmenten els positius

Malgrat que els indicadors de contagi estan bastant estancats, el nombre de positius que es detecta diàriament a la Regió Sanitària de Girona segueix sent bastant elevat. A més, si s'analitzen les dades detalladament, hi ha algunes Àrees Bàsiques de Salut que destaquen especialment per sobre de les altres. El cas més evident és el d'Olot, on novament el virus entra amb força. Segons dades actualitzades des de Salut, en la darrera setmana s'han diagnosticat 172 positius, 48 més que l'anterior. A més, des de fa dies la capital de la Garrotxa és la ciutat de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya. Ahir era de 946 punts. Tal com va explicar el director de la Regió Sanitària Girona Nord, Josep Carreras, la situació d'Olot i la Garrotxa torna a ser una «mala notícia». Segons Carreras, diversos brots familiars serien les causes d'aquest increment de positius.

A l'àmbit escolar, el centre educatiu amb més casos diagnosticats en els últims deu dies torna a ser l'escola Pla de Dalt, que té cinc grups confinats per la detecció de disset positius, segons informa el portal de dades Traçacovid. La gravetat de la situació s'estén a tota la comarca de la Garrotxa i també destaca l'augment de casos a Sant Joan les Fonts. Salut no descarta tornar a fer un cribratge a la capital de la Garrotxa, tal com s'ha fet recentment.

Seguidament, l'Àrea Bàsica de la Bisbal d'Empordà ha registrat un augment de 37 positius en una setmana. Aquest increment es deu, en gran part, al brot detectat a la residència, que fins dimarts acumulava 28 positius.

Finalment, si tenim en compte la incidència de casos, una altra àrea bastant afectada és la d'Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. El focus se centra sobretot a les escoles del segon municipi, que acumulen 38 positius els darrers deu dies.

Crítics disparats

Finalment, respecte a les dades d'ahir de la regió de Girona, el més preocupant és el fort increment d'hospitalitzats crítics. Ahir n'hi havia nou més que el dia anterior i no es registrava una xifra tan alta des del 24 de febrer.

La resta de dades es van mantenir estables i com a bona notícia no es va produir cap defunció per coronavirus.