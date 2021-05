Olot serà pionera a Catalunya en obligar a construir balcons en edificis de nova planta

Olot serà pioner a Catalunya en exigir la construcció de balcons o terrasses en edificis de nova planta. Es tracta d'una moció presentada pel Grup Socialista d'Olot al ple ordinari de la setmana passada que va ser aprovada per unanimitat per la resta de grups municipals amb representació plenària. D'aquesta manera, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per modificar l'ordenança de construcció al municipi i també instarà a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat a tramitar una normativa urbanística adaptada a les necessitats i formes de vida actuals.

Segons els socialistes, es tracta d'una moció que ve motivada per una evidència que molts constructors ja han estat atenent en els últims temps: la necessitat de tenir espais d'oxigenació i obertures a l'exterior on els i les inquilines puguin trobar un bri d'aire. Una necessitat que encara s'ha vist més amplificada amb la covid-19. Concretament proposen un nou estil de construcció que defuig de les façanes llises i aposta per balcons, terrasses i àtics, que permeten obrir o tancar en funció de la climatologia.

El grup municipal puntualitza que la normativa urbanística actual penalitza els balcons, ja que si no són coberts no computen com a metres quadrats construïts i això fa que es converteixin en «un luxe», ja que els promotors saben que són uns metres quadrats que no cobraran.

El Govern del País Basc ha estat pioner en aquesta iniciativa, ja que el juny del 2020 va aprovar un decret que preveu la creació d'habitatges «més versàtils i flexibles» que s'adaptin a les circumstàncies dels seus habitants amb el pas del temps, així com a les necessitats i formes de vida, afavorint per exemple la construcció de terrasses i balcons als nous edificis.