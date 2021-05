Els Tedax dels Mossos van destruir el 2020 a Girona el doble d'artefactes explosius

Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) dels Mossos d'Esquadra de Girona van destruir o van neutralitzar el 2020 el doble d'artefactes que el 2019, en passar de 60 a 117, malgrat la situació de pandèmia i les seves conseqüències.

"El balanç d'un any d'actuacions del Tedax no es pot valorar igual que el de la resta d'unitats del cos perquè és un treball en el qual s'actua a requeriment", detalla el seu caporal cap en aquesta província.

El 2020, tots els serveis que duen a terme aquests especialistes, a excepció del control d'actes esportius, es van incrementar.

Van destruir 117 artefactes explosius i, a més, també van fer "recollida" de bengales marines, petards, pólvora, pots de fum o coets anticalamarsa, en total 427 elements davant dels 215 de 2019, com ja va avançar Diari de Girona abans de tancar el 2020 en un reportatge.

El temporal Gloria al gener i uns altres de llevant a la primavera van causar grans moviments de sorra que van derivar en requeriments.

El 24 d'abril, en ple confinament domiciliari, algú va trucar per dir que havia sortit a passejar el gos a la platja de Pals i havia localitzat "una cosa" que podia ser un artefacte. "La gent sortia quan no havia de sortir i, llavors, era un anònim qui trucava informant", ha indicat el caporal cap de Girona.

La troballa va resultar ser una bengala marítima militar francesa que, segons aquesta font, "es va destruir in situ perquè no hi havia risc per a persones que no podien sortir i perquè, pel tipus d'artefacte que era, era més fàcil que traslladar-lo".

El2020, també es van neutralitzar bengales marítimes oposades en un contenidor a Roses, encara que el caporal cap recorda que l'obligació quan caduquen és retornar-les "a la botiga on s'han comprat, però segueixen desfent-se'n al primer lloc que els ve de gust".

També van localitzar en aquesta mateixa població entre juliol i agost tres boles de bombarda -l'antecessor del morter-, dues d'elles dins de l'edifici de la Ciutadella i una fora, i, al febrer a Blanes, un Coet Cetme Inta S9 de 37 mil·límetres d'entre els anys 60 i 70 de 52 centímetres de llargada.

Dels artefactes oposats el 2020, 88 van aparèixer a la comarca de l'Alt Empordà, disset a la Garrotxa, tres al Ripollès i Pla de l'Estany, dos a la Selva i un al Gironès.

El 2021 fins a mitjan abril, s'han prestat una quinzena de serveis per la localització de tres projectils antiaeris en un bosc de Camprodon (Ripollès), una magrana de morter en un hort de Puigcerdà (Cerdanya), una altra en un bosc de Campdevànol(Ripollès) i una tercera en un de Tortellà (Garrotxa).

A Ripoll s'hi ha trobat un projectil antiaeri i una magrana de morter al costat del riu Freser i les últimes troballes han estat un cartutx de dinamita en una mina i una possible espoleta que va resultar ser la punta d'una tuneladora a la zona de l'Hospital Trueta.

Una de les actuacions més destacades d'aquest any ha estat la recollida de nou projectils d'artilleria de la Guerra Civil espanyola de 155 mil·límetres de calibre -diàmetre de la base- ocults entre la riba i el riu Ter al seu pas per la capital del Ripollès, que va descobrir un pescador la nit del 21 de febrer.

Tot el material explosiu que recullen els Tedax es destrueix en una pedrera de la província i, fins a aquest moment, s'emmagatzema en una zona segura.

La Unitat TEDAX de Girona es va crear el 2005 a causa de la necessitat de tenir especialistes de proximitat en una província fronterera en la qual apareixien una quantitat destacable d'artefactes.