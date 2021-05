Territori posarà un semàfor a la cruïlla entre la C-255 i la carretera de Campdorà

El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 215.985 euros en la regulació semafòrica entre la cruïlla de la C-255, la carretera de Campdorà (Girona) i el camí de la depuradora. Es tracta d'un tram on conflueix el trànsit de pas i el trànsit veïnal del disseminat de Campdorà. El projecte busca resoldre el problema d'estretament que presenta la via i que dificulta l'encreuament de vehicles en els dos sentits. L'actuació també inclourà un carril central de gir per facilitar les maniobres a l'esquerra des del tronc. D'aquesta manera, els vehicles que circulen per aquesta carretera i volen accedir a la C-255 podran esperar en un sobreample situat a 30 metres de la cruïlla i evitar els encreuaments dels vehicles en el pas estret.

A més, es limitarà la velocitat a 50 km/h en l'àmbit de la cruïlla.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavin, ha mantingut una reunió telemàtica amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, aquesta setmana per parlar sobre els detalls del projecte. Gavin ha explicat que "s'està treballant perquè la redacció del projecte finalitzi a començaments d'estiu i a continuació ja es pugui licitar". "La nostra previsió és que les obres puguin començar durant el primer trimestre del 2022", ha afegit. En aquest sentit, ha detallat que el projecte incorporarà obres complementàries de ferm, senyalització i drenatge per encabir el carril central de gir que faciliti les maniobres.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que fa temps que estan estudiant amb Territori la "millor solució" per resoldre els problemes de seguretat viària en aquest punt. "Ha sigut una reclamació conjunta, hem treballat alternatives i estem satisfets que ara Territori es comprometi amb un projecte definitiu i un calendari per tirar-lo endavant", ha insistit Madrenas.

Amb tot, ha assegurat que serà una obra "molt important" per la ciutat de Girona i, sobretot, per Campdorà.