Els Agents Rurals estrenen un vaixell híbrid per vigilar «tots els racons» de la Costa Brava

Els Agents Rurals van estrenar ahir al Port de la Selva la primera embarcació híbrida de Catalunya, que permetrà vigilar «tots els racons» de la Costa Brava. Es tracta d'un vaixell d'onze metres d'eslora, que porta incorporat un motor elèctric i que facilitarà l'accés a espais naturals com les illes Medes o el cap de Creus, sense fer servir el motor de combustió.

A més, el poc calat que té facilita fondejar en zones poc profundes, com cales que fins ara eren de difícil accés. Tot i que aquest dijous es va batejar i va començar a flotar, el nou vaixell no estarà plenament operatiu fins d'aquí a un parell de setmanes. Des del cos confirmen que ja s'ha començat el procés per incorporar un altre bot per a la Costa Daurada.

L'objectiu és «millorar la tasca» dels Agents Rurals especialment després de la «massificació d'alguns espais naturals del litoral gironí». L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que els preocupa especialment la protecció de la posidònia, el furtivisme i la recol·lecció de corall vermell en zones prohibides.

A les comarques gironines els Agents Rurals van fer 2.509 actuacions a la Costa Brava. En total es van decomissar 38 peces i es van posar 148 denúncies. A més, es van inspeccionar més de 2.000 embarcacions.