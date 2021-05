Albiren una balena grisa al Port de la Selva

Un exemplar de balena grisa de petites dimensions, uns 7 metres, ha estat vist aquest matí al Port de la Selva i han estat molts els curiosos que han pogut gaudir de la seva presència dins del port de la localitat. L'animal, una cria de balena grisa (Eschrichtius robustus), ha estat vista en altres punts del Mediterrani les darreres jornades fins que avui, finalment, ha arribat a les costes de Girona.



Actualment, aquesta espècie només es troba a l'oceà pacífic on realitza llargues migracions entre les seves zones d'alimentació i aparellament. Es creu que si bé era comuna també al Mediterrani, va desaparèixer fa uns 2000 anys a causa de la caça indiscriminada.



Què pot fer Waly al Mediterrani? Aquesta és la pregunta que es fan els científics, preocupats pel seu estat de salut que ha anat empitjorant durant tot aquest periple mediterrani, ja que no pot menjar el seu aliment, el krill d'aigües fredes que només pot trobar al seu hàbitat natural. Pel que sembla i pel recorregut que ha anat seguint, va ser vist a Nàpols a principis de mes i a principis de setmana a la zona de la Camarga francesa, semblaria que anés resseguint el litoral i si tot va bé pogués sortir del Mediterrani per Gibraltar pròximament.





