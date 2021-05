Els indicadors de contagi continuen sense baixar a Girona

La situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona segueix inestable. Els indicadors de contagi es mantenen estancats a l'alça i no hi ha indicis de millora almenys a mitjà termini. Com a bona notícia, el nombre de positius va ser lleugerament inferior als dies anteriors i va baixar del llindar de 200. En canvi, es va tornar a sumar una xifra de morts força alta tenint en compte que e dia anterior Salut no en va notificar cap. Seguidament, la pressió assistencial segueix sent alta tot i que els crítics van baixar lleugerament després del fort repunt viscut el dia anterior.

Si s'analitza la situació epidemiològica per municipis, Olot segueix amb dades preocupants. Ahir el risc de rebrot es va enfilar per sobre els 1.000 punts i es manté com el més alt de Catalunya. Segons Salut, s'han notificat 160 casos en la darrera setmana, un 44% més que l'anterior. És per això que la incidència de positius per cada 100.000 habitants també és molt alta.

Quant els vacunats, ja han rebut la primera dosi 214.277 persones, 4.610 més. Pel que fa a la segona dosi ja l'ha rebut 95.086 persones, 4.706. Si tenim en compte el nombre de gironins completament vacunats i que, per tant, ja tenen la immunització el total s'aproxima a 100.000. Per tenir la vacunació completa no necessàriament calen dues dosis. Aquells qui rebin el vaccí de Janssen, en tindran prou amb una per completar el procés. D'altra banda, aquesta casuística també es produeix en persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de covid-19 previ a l'administració de la primera dosi, segons criteris de Salut.

Tensió també a Catalunya

Respecte a Catalunya, les dades epidemiològiques van millorant lentament però la pressió assistencial es manté elevada.

Ahir hi havia 87 ingressats menys però les UCIs van sumar un pacient més. Salut va notificar 1.669 casos, per sota dels 2.000 de setmanes anteriors, i vint morts. Tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus van baixar i la incidència acumulada dels darrers dies es va mantenir igual. En canvi, la positivitat de les proves ha baixat i es tracta d'una bona notícia tenint en compte que s'han fet menys proves PCRs i tests d'antígens.