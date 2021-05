L'Audiència reobre una causa contra el líder dels mossos independentistes

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha ordenat a través d'una interlocutòria que es reobri una causa penal contra el líder de Mossos per la República i candidat gironí de Junts a les eleccions autonòmiques, Albert Donaire.

El Jutjat d'Instrucció 3 de Girona havia ordenat el 24 de febrer l'arxivament de la investigació oberta arran de la comissió d'un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets.

L'origen del cas és una denúncia que una caporal dels Mossos d'Esquadra va interposar contra l'investigat per haver divulgat presumptament una foto seva i dades personals que va extreure de fitxers i diligències policials per la seva condició de mosso. La interlocutòria apunta que la informació extreta formava part d'una denúncia que li van interposar a la denunciant, i que el mosso hauria difós a través de les xarxes socials «provocant un perjudici a la denunciant».

El jutjat d'Instrucció va arxivar la denúncia perquè considerava que no havia quedat acreditat que el mosso hagués accedit al contingut de la denúncia, i en definitiva no va trobar indicis de delicte que justifiquessin prosseguir amb la investigació. Amb tot, la denunciant la va recórrer, i la màxima instància gironina ha determinat que el sobreseïment lliure és «totalment improcedent».

Per justificar la reobertura de la investigació contra el mosso, indica que «és innegable que el denunciat va tenir accés a la informació relativa a la interposició de la denúncia contra la caporal per un altercat amb una tercera personal». A més, l'auto afegeix que «encara és més rellevant el fet que accedís a les diligències policials per tal de difondre a través de les xarxes socials una fotografia que constava a la denúncia i on identificava amb noms i cognoms a la denunciant».

El magistrat, d'altra banda, manté que la seva condició de mosso li hauria «facilitat» la informació de la caporal, i recorda que les dues parts estan embrancades en un «llarg i aferrissat enfrontament».

La interlocutòria considera «sorprenent» que s'arxivés la causa perquè creu que s'ha oblidat que «la clau de l'assumpte no és la captació de la imatge de la denunciant, que ja sabem que no va fer l'investigat, sinó la utilització d'una imatge que es troba en un arxiu policial», argumenta.

Donaire va qualificar la causa «d'invent» a través de les xarxes socials i va titllar d'«assetjament» les múltiples causes obertes que té amb la denunciant.

Va recordar que dilluns la caporal haurà d'acudir a un judici a Girona com a investigada d'un delicte d'odi, i que en té tres més de pendents per denúncies que el mosso li ha interposat.