Els premis G! reconeixen el grup Peralada i el festival de Torroella

L'empresària hostalera Carme Hospital, el Grup Peralada, el Festival de Torroella de Montgrí i la cap de sala Elena Gascons, van ser ahir guardonats amb els premis G! honorífics. Els premis G! de comunicació es van concedir als treballs publicats i divulgats a la revista Der Feinschmecker, a la productora Mandarina i als blogs de viatges L'Oeil d'Eos i de Ràdio 5. Finalment, el premi en la categoria de recerca i investigació Yvette Barbaza va recaure en el projecte de recerca «Girona sabe a memoria».

Els premis G! de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, arribaven ahir a la quinzena edició. L'acte de lliurament va tenir lloc als jardins del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries.

El XV Premi G! Josep Pujol i Aulí a la tasca professional, va ser per a l'empresària Carme Hospital i Poch, en reconeixement de la seva llarga trajectòria professional. Es distingia també el seu compromís amb el sector de l'hostaleria, la cultura i l'esforç, i la seva contribució en la projecció de la marca Costa Brava.

El XV Premi G! Xiquet Sabater al projecte empresarial, va ser per al Grup Peralada, en reconeixement de la tasca desenvolupada com a grup empresari familiar amb presència en nombrosos sectors com l'hostaleria, l'oci, la cultura, la producció vitivinícola i la indústria.

El IX Premi G! especial Jordi Comas i Matamala, va ser per al Festival de Torroella de Montgrí, per haver-se convertit en un ambaixador de primer ordre de la nostra cultura i identitat, en quaranta anys de trajectòria.

El VI Premi G! especial Juli Soler i Lobo, va ser per a Elena Gascons i Díaz, en reconeixement a la seva trajectòria i experiència professional en l'àmbit de la restauració a les comarques gironines, portant a l'excel·lència l'ofici de cap de sala del Restaurant Tinars.

Pel que fa als premis de comunicació turística, el Climent Guitart Pascual de comunicació de les comarques gironines, en la categoria de mitjans impresos, va ser per al periodista Jakob Strobel Serra pel reportatge «Avantguarda amb història», publicat a la revista Der Feinschmecker.

En la categoria de mitjans audiovisuals, el premi va ser per a la productora Producciones Mandarina pel programa Viajeros Cuatro. España sin ir más lejos: Costa Brava, emès a Cuatro TV.

En la categoria de mitjans digitals,el premi va ser per al periodista Eloise Poulan per l'extens post «Roadtrip sur la Costa Brava - Entre lieux incontournables et confidentiels», publicat en el blog de viatges L'Oeil d'Eos.

En mitjans audiovisuals digitals, va guanyar la periodista Ángela Gonzalo del Moral pel treball publicat en el blog de RTVE Viajes y Turismo amb el títol «Valle de Núria, tradiciones y naturaleza».

D'altra banda, el premi de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca, va ser per a Luisa Díaz Botero, pel seu projecte d'investigació «Girona sabe a memoria», en el qual es reconeix la memòria històrica de la demarcació a través de l'alimentació.