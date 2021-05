Les reclamacions dels gironins a Consum pugen un 34% durant la pandèmia

Les reclamacions formulades a l'Agència Catalana del Consum (ACC) a les comarques gironines van incrementar l'any passat un 34% coincidint amb la pandèmia, segons dades de la Generalitat. En total, al llarg del 2020 se'n van registrar 3.768, moltes de les quals relacionades amb la suspensió de serveis a causa de la Covid-19.

Les reclamacions relacionades amb els transports, i especialment amb el sector de les línies aèries, van suposar un 14,5% de les reclamacions a la demarcació, mentre que altres serveis generals de consum -majoritàriament relacionats amb els viatges, serveis sanitaris i activitats d'oci, culturals i esportives- van suposar un 21,1%. En total, totes aquestes reclamacions més o menys derivades de la pandèmia sumen un 35,6% del total. D'altra banda, també van destacar les reclamacions relacionades amb serveis d'odontologia per la crisi de les clíniques Dentix.

A continuació, les reclamacions sobre serveis de telefonia i Internet van representar un 23,7%; el 16,4% es van interposar per incidències relacionades amb la compra de productes; l'11,8% van ser sobre els subministraments d'aigua, llum i gas i el 9,5% per serveis financers.

Del total de reclamacions, gairebé la meitat (un 46%) es van resoldre per la via de la mediació o l'arbitratge. Concretament, un 41,6% dels casos (1.568 reclamacions) es van poder resoldre mitjançant un acord de mediació, mentre que el 4,4% (164) es van solucionar a través de laudes dictats per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La Generalitat assenyala que, si es compara amb l'any anterior, els casos resolts per acord de mediació han crescut un 43,46%. Les telecomunicacions són el sector amb més casos resolts per mediació (un 34,6%); seguides dels subministraments bàsics d'aigua, electricitat i gas (el 14,9%); el transport (14,7%); els serveis de viatges, serveis sanitaris i activitats d'oci, culturals o esportives, etc. (13,1%) i les incidències relacionades amb la compra de productes (12,9%).

D'altra banda, els laudes arbitrals emesos a Girona van baixar durant el 2020 un 17,17% respecte de l'any 2019 i, novament, el sector de la telefonia i internet en va registrar el major nombre (el 73,17%), seguit dels serveis d'electricitat, gas i agua (el 17,68%) i la compra de béns de consum o productes (el 4,88%).

Finalment, pel que fa a les consultes rebudes per consum a les comarques gironines, s'ha registrat un augment del 29,95%, amb un total de 7.276 consultes ateses. En aquest sentit, la majoria de les consultes estan relacionades amb serveis generals de consum –agències de viatges o operadors turístics; lleure, joc i espectacles; serveis immobiliaris o sanitaris, etc.– (amb un 32,4%), serveis de telecomunicacions i Internet (15,7%) i subministraments bàsics d'aigua, llum i gas (13,2%).

En comparació amb la resta de Catalunya, les comarques gironines són la demarcació on més s'ha incrementat el nombre de reclamacions, tot i que la xifra també ha augmentat a la Catalunya Central (amb un 22,6% més); a Tarragona, amb un 17,64%, i a Lleida, amb un 2,08%. I, igual que a les comarques gironines, la pandèmia de la Covid-19 hi ha tingut molt a veure. Així, segons el departament d'Empresa i Coneixement, que s'encarrega dels temes relacionats amb consum, s'assenyala que les restriccions en la mobilitat i, per tant, dels transports en general, així com el tancament d'hotels i allotjaments turístics; locals d'espectacles, instal·lacions culturals, artístiques, esportives i de lleure van afectar directament als consumidors, fet que va generar l'increment de les reclamacions.

Caiguda a l'Alt Pirineu

En canvi, en el cas de l'Alt Pirineu i Aran -on s'emmarca la comarca gironina de la Cerdanya-, se van gestionar un total de 222 reclamacions, el que va suposar una caiguda del 39,5% respecte l'any 2019.

A més, aquesta situació excepcional va afectar també el funcionament de l'Agència Catalana de Consum pel que fa a l'execució de processos administratius, l'emissió de laudes arbitrals o la realització de l'activitat inspectora. D'altra banda, la xifra de consultes ateses per l'Agència també va créixer a Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran.