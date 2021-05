«S'acaba l'estat d'alarma amb els hospitals gironins molt tensos encara»

Demà a les 12 de la nit finalitza l'estat d'alarma després de més de mig any de vigència. Aquesta mesura, que es va implementar enmig de la segona onada de la pandèmia de la covid-19, ha comportat que les autonomies hagin pogut regularitzar el toc de queda, els confinaments perimetrals o limitar el nombre de persones en reunions socials. A partir de demà, almenys a Catalunya ja no hi haurà toc de queda i es permetrà la llibertat de moviment a dins i fora del territori. Aquesta flexibilització de mesures no arriba, però, en consonància amb una millora suficient de les dades epidemiològiques.

Concretament a Girona, els indicadors de contagi fa setmanes que estan per sobre de la mitjana de Catalunya i segueixen estancats. A més, els casos diaris continuen superant el llindar de 200 de mitjana i el més preocupant és que darrerament s'ha produït un fort increment de crítics. «Hauria sigut més idoni que el final de l'estat d'alarma hagués arribat amb els hospitals menys tensos, desgraciadament el nombre de pacients greus continua sent alt tot i que almenys ja no són d'edats avançades», va explicar a aquest diari el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana. L'anestesiòleg del Trueta va afegir que aquesta situació «ens ha de fer estar alerta i prendre totes les mesures necessàries igual que abans perquè encara hi ha molta gent que no està vacunada». Vilaplana concreta que «ens esperen dos mesos de paciència en què s'acabi de vacunar la població de 40 a 60 anys perquè hi ha un percentatge molt elevat de persones amb aquesta franja d'edat que responen al virus de forma severa».

Respecte a la decisió del govern català de no prendre mesures extres per limitar el toc de queda, el metge gironí considera que és «encertada per evitar traves jurídiques però que si les dades empitjoren, caldrà ser restrictius encara que s'hagi danar als tribunals». Finalment, va destacar la importància de controlar els brots familiars i escolars que «apareixeran més sovint per l'augment d'interacció social i la circulació de la variant britànica, que és més contagiosa».

L'oci nocturn seguirà tancat

D'altra banda, l'aixecament del toc de queda arriba amb l'oci nocturn encara tancat i «molest» per no poder obrir després de molts mesos. El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, va afirmar ahir que la reobertura de l'oci nocturn es farà «quan les dades ho permetin». «La reobertura sempre estarà supeditada a l'evolució de les dades epidemiològiques». Tot i això, va admetre que, tot i que no té una aplicació directa, la supressió del confinament nocturn i el toc de queda «té una certa relació amb la reobertura de l'oci nocturn». D'altra banda, Sàmper va demanar«prudència» a la població de cara a dissabte amb l'aixecament del toc de queda. Sobre el dispositiu de control especial, va dir que «hi haurà el mateix control que hi ha a totes les hores del dia» perquè les mesures es compleixin.

Sàmper va dir que encara no hi ha una data sobre la reobertura del sector i va avançar que avui es reuniran per parlar-ne «Sempre s'ha dit que la interacció nocturna seria l'últim esglaó», va apuntar el conseller, que es va mostrar positiu per l'evolució de la vacunació.

Toc de queda a les Illes Balears

Les comunitats autònomes veïnes s'estan plantejant prendre mesures extraordinàries.

A part de finalitzar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, la Generalitat està estudiant la possibilitat d'allargar el toc de queda fins a les 12. D'aquesta manera, s'ampliarien dues hores més la llibertat de moviments durant la nit. Respecte a les Illes Balears, el Tribunal Superior de Justícia avala les restriccions proposades pel govern d'aplicar el toc de queda entre les 11 de la nit i les 6 de la matinada. A més, es faran controls d'entrada a la comunitat i les reunions es mantindran fins a sis persones.