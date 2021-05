Sta. Cristina demana l'impuls de la mobilitat sostenible

El ple ordinari de l'abril de Santa Cristina d'Aro va aprovar per unanimitat la moció per a l'impuls de la mobilitat sostenible al Baix Empordà i a la Costa Brava, valorant positivament el projecte «Tren de la Costa Brava», engegat per la Plataforma del Transport Públic (PTP), com a sistema sostenible de transport públic que té en compte la mobilitat a la comarca i la demarcació. La moció, presentada pel grup municipal Guanyarem i a la qual s'hi van afegir també els grups municipals de PSC i Ciutadans de Santa Cristina d'Aro, va comptar també amb el suport d'ERC i JxCat, que governen en coalició al municipi. Aquest sistema de transport públic consisteix en la combinació del tren i el tramvia, culminant en un ferrocarril que recorreria les Gavarres, connectant el Baix Empordà i el Gironès. Així doncs des del consistori es demana que s'iniciï un estudi global sobre la mobilitat a la comarca, lligat amb la resta de la demarcació i recollint la visió i realitat actual dels pobles.