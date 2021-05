Un cap de setmana de treball en equip per netejar la natura gironina

«Let's clean up Europe». Aquest cap de setmana es portaran a terme, arreu de les comarques gironines, un total de 64 accions per netejar espais naturals com boscos, platges, rius o rieres a càrrec de diferents equips de voluntaris. Es tracta de la vuitena edició de la iniciativa europea «Let's clean up Europe», que enguany ha comptat amb l'especial implicació de nombrosos centres escolars.

Aquest cap de setmana se celebrarà la vuitena edició de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe!, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el problema que suposen els abocaments incontrolats. Per això, a les comarques gironines es portaran a terme fins a 64 accions de neteja en espais naturals com boscos, platges, rius o rieres que portaran a terme voluntaris de totes les edats. En molts casos, hi participaran també centres escolars.

Totes les accions estan promogudes per administracions públiques, associacions mediambientals, centres excursionistes, escoles, instituts, empreses i ciutadans a nivell particular, i estan coordinades per l'Agència de Residus de Catalunya. Entre les moltes accions que hi ha previstes a les comarques gironines, per exemple, es netejarà la Vall de Sant Daniel, les ribes del Ter i l'entorn de l'institut de Santa Eugènia de Girona, així com les rodalies de l'Estany de Banyoles, l'anella verda i l'entorn de Besalú, el riu Daró de la Bisbal d'Empordà i també zones de platja a localitats com Roses, l'Escala, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, entre altres. També hi ha localitats, com Blanes, on alumnes del municipi ja van contribuir fa setmanes en la neteja de la platja.

A banda de deixar tots aquests paratges naturals gironins més nets, l'objectiu d'aquestes accions de neteja serà també la de sensibilitzar la ciutadania, ja que es converteixen en una bona oportunitat de visualitzar les conseqüències dels comportaments ciutadans incívics.

Les jornades d'enguany, a més, es caracteritzen per una especial implicació dels centres educatius. Un total de 158 centres participaran en alguna de les 481 activitats que es portaran a terme a tot Catalunya, 98 dels quals formen part del Programa Escoles Verdes o d'altres xarxes locals de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), que impulsen programes d'educació per a la sostenibilitat amb la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Totes les accions previstes hauran de seguir les directrius de seguretat d'acord amb la situació de pandèmia actual, com l'ús de mascaretes, distància social i grups reduïts. A més, durant les sortides també es farà pedagogia sobre la prevenció en la generació dels residus, i la brossa recollida se separarà de forma selectiva.