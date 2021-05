El conductor d'un cotxe mor en un xoc frontal amb un camió a Cornellà

El cotxe va quedar totalment destrossat arran del xoc frontal, i el camió, a l'altra vora de la via.

Nou accident de trànsit mortal a la província de Girona. El conductor d'un cotxe va perdre la vida ahir en un xoc frontal amb un camió quan circulava per la variant de Banyoles al seu pas per Cornellà del Terri. Amb aquesta, ja són onze les persones que han perdut la vida en un sinistre viari a les comarques gironines des de principis d'any. La víctima mortal d'aquest accident és un un home de 63 anys, A.M.G., veí de Sant Jaume de Llierca. En l'accident també va resultar ferit, de poca gravetat, el xofer del camió.

El sinistre viari es va desencadenar cap a les dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 43 de la C-66, al tram de la variant de Banyoles. Per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen, un Citroën C5 i un camió amb cuba van xocar frontalment, en un tram que és una recta.

El cotxe i el camió van accidentar-se en una recta de la carretera C-66. Ràpidament es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers, tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malgrat els intents, els serveis mèdics no van poder recuperar el conductor del turisme i va morir al lloc dels fets. El vehicle am el qual anava va quedar del tot destrossat per l'impacte. En canvi, sí que van poder assistir el xofer del camió, que va resultar ferit de poca gravetat. El SEM el va traslladar amb l'helicòpter medicalitzat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Arran del greu sinistre viari, es va haver de tallar el trànsit a la carretera i els Mossos van fer desviaments per l'interior de Banyoles, la C-150. La situació viària no es va normalitzar fins ben entrada la tarda, ja que sobre el terreny hi van estar treballant els efectius d'emergències i també es van haver de retirar els dos vehicles implicats. Aquest tall va causar algunes retencions a la zona, ja que és una carretera molt utilitzada i uneix la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès.

Amb l'accident de trànsit mortal d'ahir, ja són onze les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a Girona des de principis d'any. D'aquests sinistres, vuit d'ells han tingut lloc en vies interurbanes, és a dir, les carreteres, mentre que la resta de víctimes han mort en vies urbanes.

El d'ahir és el primer mort en sinistre viari del mes de maig. L'últim que s'havia registrat a Girona havia tingut lloc el mes d'abril, concretament en un cap de setmana fatídic. I és que dues persones van morir el 24 i el 25 d'abril. El conductor d'un turisme va morir en una col·lisió frontal a la C-31 a Ventalló i, l'endemà, un motorista va perdre la vida en una xoc frontal a la C-63 a Sils.