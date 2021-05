Creu Roja Girona ha atès 100.000 persones al llarg de la pandèmia

El dijous 12 de març del 2020, ara ja fa gairebé catorze mesos, és una data de les que quedaran gravades en la memòria col·lectiva. Aquella tarda, amb l'anunci que l'endemà, de sobte, les escoles ja no obririen, molta gent va comprendre que efectivament el coronavirus no era «una grip forta». Dos dies més tard, el dissabte 14 al vespre, Pedro Sánchez anunciava l'inici d'un confinament domiciliari per combatre una pandèmia que ha colpejat amb duresa. Tant des del punt de vista de salut, com des del socioeconòmic. I, a l'hora de donar resposta al segon camp, entitats socials com Creu Roja han estat claus. Avui, en el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, si els voluntaris i col·laboradors de la Creu Roja Girona fixen la mirada enrere veuran que, des d'aquell dijous de 12 març, han atès gairebé cent mil persones a Girona, han fet 29. 314 trucades de seguiment i promoció de la salut, han repartit més de quatre-cents mil quilos de menjar i, en total, la seva atenció humanitària ha arribat a gairebé dues-centes mil persones (193.980).

Coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, la presidenta de l'entitat a Girona, Roser Llevat, publica avui un article en aquest diari recordant que «donar resposta a les situacions de vulnerabilitat» és un dels eixos d'acció previstos en la darrera assemblea. I, davant la situació generada per la pandèmia, la resposta de Creus Roja Girona ha estat important. Des del passat 12 de març fins al recent 1 de maig, les dades del pla «RESPON» revelen que l'entitat ha atès 99.408 persones comptant les accions fetes des de les àrees de Socors, Salut, Inclusió Social, Ocupació, Educació i Medi Ambient.

L'atenció humanitària ha acaparat la majoria d'intervencions amb 77.592 persones que, sumant les persones que en depenien, aixeca la xifra de persones beneficiàries d'aquestes atencions fins a les 193.980 persones. Un altre dels grans punts del Pla «RESPON» ha estat el repartiment d'ajudes per cobrir les necessitats bàsiques: 404.100 quilos d'aliments, 41.926 entregues de primera necessitat, 7.440 targetes de prepagament i 16.508 kits d'ajuda bàsica. Pel que fa a l'habitatge, ha col·laborat en la gestió de 305 places en albergs i, també, a 927 persones en el seu servei d'assessorament laboral i 1.475 en el de suport educatiu. Tot plegat, gràcies a les 13.789 hores de treball fetes pels voluntaris.