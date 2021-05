El grup de la CUP a la Diputació de Girona ha presentat per al proper ple la moció unitària promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència de suport a la llei d'amnistia. D'aquesta manera, els independentistes volen que la corporació se sumi als ajuntaments i institucions que «reclamen una llei d'amnistia com a pas imprescindible per poder avançar en la resolució política al que afirmen que és, sense dubte, un conflicte de caràcter polític».