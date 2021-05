ERC Olot vol que el consistori rectifiqui i entri a l'AMEP

El grup d'ERC a Olot demana que la ciutat entri a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP), després que l'equip de govern de Junts per Catalunya a Olot votés en contra d'entrar-hi en el darrer ple municipal. El partit manifesta que treballen per «garantir el dret a l'energia per a tothom, i lluitar contra el canvi climàtic» i que per això «no entenen i lamenten» la negativa de l'equip de govern a entrar-hi. Tanmateix, els republicans insisteixen a fer transició energètica i proposen crear noves comunitats energètiques. També apunten a l'existència de diversos edificis municipals que poden acollir plaques fotovoltaiques per promoure l'autoconsum compartit entre veïns, com en el cas dels pavellons esportius de la ciutat.

L'AMEP és una associació que comparteix coneixement i iniciatives amb l'objectiu que els municipis facin una transició energètica cap a la sobirania pròpia, mitjançant fonts renovables generades a la ciutat i distribuïda als veïns.