Les famílies de l'escola de Ventalló es manifesten per un nou edifici

Les famílies de l'escola de Ventalló (Alt Empordà) van manifestar-se ahir a la tarda per reclamar al Departament d'Educació que construeixi la nova escola al municipi. Consideren que és «urgent» que Educació desencalli les obres perquè l'estat actual «és deficient». De fet, la presidenta de l'AFA de l'escola, Vanesa Olmos, assegura que l'edifici es troba en terrenys inundables, hi ha humitats a l'interior i falten espais com ara un menjador per als alumnes. Això obliga a l'escola a «desplaçar a un altre punt del poble» tots els infants cada migdia «per poder menjar» amb els riscos que comporta a nivell de trànsit. Mentrestant, el Departament d'Educació assegura que l'escola està entre les primeres de la llista d'edificació.

Amb els crits de «volem la nova escola ja!» i una pancarta amb el mateix eslògan, els alumnes i les famílies van enfilar camí per alguns dels carrers del municipi, passant per l'Ajuntament i fins a la zona de la llar d'infants i el poliesportiu, on es preveu la construcció de la nova escola.

Olmos recorda que «les obres podrien començar demà mateix». De fet, fa onze anys que aquestes obres estaven adjudicades i s'havien de començar. Però les eleccions a la Generalitat d'aquell moment van paralitzar el projecte i el canvi de govern va fer que la construcció s'ajornés ´sine die'. Tot i així, Olmos ha afirmat que porten «molts anys esperant» i per això han decidit mobilitzar-se.

Una de les prioritats

Per la seva banda, Educació ja ha anunciat que la construcció de la nova escola de Ventalló és una de les prioritats. El director dels serveis territorials a Girona, Martí Fonalleras, confirmava que el centre està «entre els primers» de la llista d'edificació. A més, Fonalleras recordava que l'escola no formava part del llistat quan l'actual conseller d'Educació va entrar en el càrrec, però que en el moment de conèixer la situació han treballat per accelerar la construcció de l'escola. Tot i així, la presidenta de l'AFA no s'ha mostrat satisfeta amb les respostes i assegura que desconeixen «quins són els criteris» amb els quals es fa el llistat d'edificació i per això ha remarcat que volen una «resposta més concreta».