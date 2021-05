Gairebé la meitat dels treballadors del geriàtric d'Esponellà no estan vacunats

Gairebé la meitat dels treballadors del geriàtric Pla de Martís d'Esponellà, on s'ha produït un brot que ha infectat 21 persones entre usuaris i treballadors i ha causat una mort, no estan vacunats. Concretament, d'una plantilla de 37 treballadors n'hi ha vint que s'han vacunat i 17 que no. Del total, n'hi ha cinc d'infectats. Ja fa mesos que ha finalitzat el procés de vacunació als geriàtrics i tots aquells residents i treballadors que no s'han vacunat ha sigut per decisió pròpia o per altres causes, com per exemple que ja han passat la covid-19 prèviament.

El gerent de CatSalut a Girona, Miquel Carreras, va recordar ahir que la vacunació és «voluntària» però des de Salut «s'està fent una campanya de conscienciació per a tota aquella població que encara no s'ha vacunat, amb especial incís a treballadors de sectors més vulnerables, com ara els geriàtrics».

D'altra banda, 46 dels 50 usuaris del geriàtric també estaven completament vacunats. La persona que ha mort era una dona de 94 anys que tenia diverses patologies prèvies que s'han agreujat per la covid-19, va explicar Carreras. El gerent de CatSalut va recordar que la vacunació no exhimeix d'agafar el virus però «en la gran majoria de casos es passa de forma lleu o sense símptomes». És per això que va admetre «certa tranquil·litat» perquè mesos enrere el coronavirus podia afectar entre un 80 i un 90% d'usuaris i treballadors i actualment l'afectació és molt més baixa. De la mateixa manera que la mortalitat ha baixat d'una manera molt destacada.

El brot a la residència Pla de Martís es va detectar el mes passat i està en seguiment. La directora del centre no va voler fer declaracions a aquest diari.