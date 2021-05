Girona supera els 100.000 immunitzats i una quarta part té almenys una dosi

Més de quatre mesos després de l'inici de la campanya de vacunació, Girona ha assolit una fita destacada: arribar als 100.000 primers immunitzats. I el més important és que la majoria són persones vulnerables i d'edat avançada. Després d'entrebancs inicials durant els primers mesos, quan semblava que la vacunació no acabava d'arrencar, des del març que la campanya ha agafat embranzida i s'està cada vegada més a prop d'assolir la immunitat de grup, sempre i quan no hi hagi impediments en l'arribada de noves dosis, tal com ha passat en altres ocasions.

De fet, ahir ja es va començar a vacunar la població de 55 a 59 anys abans del previst, ja que Salut havia anunciat que començaria dilluns. D'entrada, s'havia anunciat que es començaria a vacunar les persones d'entre 50 i 59 anys però per donar prioritat a les que tenen més edat, tal com estableix el criteri de Salut, s'ha limitat a la segona meitat d'aquesta franja. Tot i que Salut enviarà progressivament SMS de convocatòria, començant per les persones de més edat, també es pot demanar cita a través de l'aplicatiu informàtic que fa temps que està operatiu.

Ahir, els primers gironins vacunats d'aquesta franja van rebre la primera dosi de Pfizer i, per tant, aproximadament d'aquí a tres setmanes rebran la segona. Tot i així, Salut ja va avançar que aquest col·lectiu es vacunarà amb qualsevol vaccí dels autoritzats excepte AstraZeneca, que encara està limitat a persones d'entre 60 i 69 anys.

Un 25% té una dosi

Una altra dada destacada d'ahir és que ja hi ha un 25% de la població gironina que té almenys una dosi però si analitzem el total de vacunació de més de 16 anys, el percentatge és pràcticament del 30%, gairebé una tercera part. Respecte als immunitzats, n'hi ha un 11,9% i si tenim en compte la població de més de 16 anys, un 14,2%. Les persones institucionalitzades segueixen tenint el percentatge d'immunitzats més elevat, amb un 93,8%, tot i que no acaba d'arribar al 100%. En segon lloc, un 86,8% de persones de 80 anys o més també tenen la pauta completa de vacunació i un 82,2% de personal sanitari que està a primera línia també està doblement vacunat o bé té la pauta completa.

Entre el 70 i 80% hi ha les persones amb gran dependència i el personal de residències i, bastant per sota, el 40% de persones d'entre 70 i 79 anys ja té la vacunació completada. Molt més avall hi ha la resta de col·lectius que ja es poden vacunar, tots estan per sota del 10% perquè han rebut la primera dosi d'AstraZeneca i han d'esperar-se més temps per a rebre la segona. Encara no se sap què passarà amb la població de menys de 60 anys amb una dosi.