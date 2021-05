Gran Bretanya deixa Espanya fora dels destins «COVID-free»

El Govern del Regne Unit va anunciar ahir una «llista verda» de 12 països i territoris cap als quals es facilitaran els viatges a partir del 17 de maig en la qual figuren Portugal, Gibraltar i Israel, però que deixa fora ara com ara Espanya, França i Grècia, encara que aquesta classificació es revisarà cada tres setmanes.

El ministre de Transport britànic, Grant Shapps, va detallar que els viatgers que tornin al país des d'aquestes destinacions no hauran de complir una quarantena de deu dies i hauran de fer-se una sola prova PCR de coronavirus una vegada hagin tornat, en lloc de dos, requisits que sí que hauran de complir els qui provinguin de territoris classificats com a «ambre».

En una roda de premsa, Shapps va detallar que la classificació es revisarà tres setmanes després del 17 de maig, data en la qual s'aixecarà la prohibició de viatjar a l'estranger des del Regne Unit.

«Alguns de les nostres destinacions vacacionals favorites, com França, Espanya i Grècia, encara no estan inclosos» en el grup de països amb majors facilitats per a viatjar, va assenyalar el ministre, que va recalcar que les revisions periòdiques de la llista serviran per a «veure com i quan es pot expandir».

L'executiu britànic va detallar que tot el territori espanyol, incloses les illes Balears i Canàries, es manté ara com ara en la categoria «ambre», mentre que en «verd» es troben, de moment, només, Austràlia, Brunei, les Malvines, les illes Fèroe, Gibraltar, Islàndia, Israel, Nova Zelanda, Portugal, Madeira, les Açores i Singapur.