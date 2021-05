L'alliberament de les patents de les vacunes divideix Europa

La decisió dels Estats Units de donar suport a la suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual de les patents de les vacunes contra la covid-19, tot i que Washington prohibeix l'exportació d'antídots contra la covid-19 produïts al seu territori, no va agafar totalment per sorpresa la Comissió Europea. Van rebre una trucada de cortesia de l'Administració Biden per explicar les seves intencions però la presidenta Ursula von der Leyen es va veure obligada a obrir la porta i comprometre's a llançar un debat que va arriba amb controvèrsia ahira la taula dels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea.

Fins ara, Brussel·les s'havia posicionat en contra d'aixecar la protecció de les patents perquè considera que l'Organització Mundial del Comerç ja ofereix prou flexibilitat perquè les farmacèutiques comparteixin coneixements i tecnologies a través d'acords de llicència voluntaris, una eina ja prevista en l'acord que regula els drets de la propietat intel·lectual de l'OMC (Trips) sense arribar a suspendre'ls. Una posició que, malgrat el gir de Washington, no ha canviat.

«De moment no hi ha proves sobre la taula que la protecció de la propietat intel·lectual sigui un problema i generi un coll d'ampolla. No ens han donat cap exemple en el qual la capacitat (de producció de vacunes) s'hagi vist restringida per la propietat intel·lectual», afirmen fonts de l'executiu comunitari que esperen ara que els Estats Units expliquin la substància de la seva proposta per aclarir si això ajudarà o no a augmentar la capacitat i disponibilitat de vacunes especialment als països en desenvolupament que no disposen ni de facilitats ni de la tecnologia necessària.

Augmentar la producció

L'important, entenen a Brussel·les, és augmentar la capacitat de fabricació i per augmentar aquesta capacitat de producció el que es necessita, afegeixen, «és transferència de coneixement i saber fer sobre com desenvolupar les vacunes» perquè «són productes biològics complexos, molt més que els productes químics». «Hi hagi o no suspensió de la propietat intel·lectual el problema va més enllà», insisteixen les mateixes fonts en relació amb el debat llançat per l'Índia i Sud-àfrica l'octubre passat en l'OMC. Per això la seva aposta per afavorir una altra estratègia basada en la cooperació amb les farmacèutiques.

«La via a Ginebra ha de ser com augmentar la capacitat de producció no com forçar la transferència de tecnologia. Això no ens portarà a l'objectiu que ha de ser actuar com més ràpid millor per aconseguir més vacunes», destaquen en l'Executiu comunitari. Entre les eines en mans de l'OMC, esmenten, hi ha, per exemple, els acords de llicències. La discussió arriba aquest divendres per primera vegada a la taula dels caps d'Estat i de Govern de la UE, que intentaran pactar una posició comuna durant la cimera que celebren fins avui a Porto. De moment, després de les paraules del president nord-americà, França, Itàlia o Espanya s'havien posicionat al costat de Joe Biden, però Alemanya, amb Angela Merkel al capdavant, havia avisat de les «greus complicacions» que podria suposar aquest alliberament de les patents.