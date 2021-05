Les mesures de flexibilització es revisaran d'aquí a quinze dies

El Procicat va aprovar ahir les noves restriccions que s'aplicaran a partir de demà i que estaran vigents durant els propers quinze dies. Després, es tornaran a revisar. Així, a partir del 9 de maig no hi haurà toc de queda nocturn i desapareixerà el confinament perimetral de Catalunya, però es manté la limitació a sis persones en reunions. A més, la restauració podrà obrir fins a les onze de la nit, igual que l'esport i la cultura; i el comerç podrà obrir portes fins a les deu de la nit. Parcs i fires d'atraccions podran reobrir amb un aforament del 30%, tots els ensenyaments reglats recuperaran la presencialitat plena i les activitats per a gent gran en equipaments cívics podran arribar al 50% d'aforament. Pel que fa a actes religiosos, es manté un aforament del 50% i un màxim de 500 persones, que es pot ampliar a 1.000 amb bona ventilació. La resolució estableix que aquestes noves mesures s'allargaran entre el 9 i el 23 de maig ambdós inclosos.

Ahir, el Departament d'Interior tenia previst reunir-se amb el sector de l'oci nocturn per tractar el pla sectorial per la reobertura d'aquests establiments, si bé serà el Procicat que haurà de prendre la decisió definitiva, segons va advertir el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Segons va admetre, sobre la taula hi ha la possibilitat de permetre a aquests establiments poder fer el mateix horari que els bars.

En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assenyalar que les dades epidemiològiques van «pel bon camí» i que la vacunació avança a «bon ritme» i va raonar que aquest context permet flexibilitzar les mesures.