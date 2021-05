Mor un home en caure mentre feia barranquisme a Queralbs

Un home ha mort aquest migdia en caure mentre feia ràpel a les gorgues de Núria, a Queralbs (Ripollès). Els Bombers de la Generalitat han estat alertats de l'accident per un altre home que feia barranquisme amb ell a les 13.26 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions, entre elles l'helicòpter medicalitzat i el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot.

Fins allà també hi han anat efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.